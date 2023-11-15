أسعار الذهب اليوم الأربعاء 15 نوفمبر 2023 فى مصر

كتب إسلام سعيد



أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 3063 جنيها.

عيار 21 يسجل 2680 جنيها.

عيار 18 يسجل 2297 جنيها.

الجنيه الذهب 21440 جنيها. ننشر أسعار الذهب في مصر بعد ارتفاع بحوالي 40 جنيها بالتعاملات المسائية أمس وذلك على خلفية زيادة الطلب على الذهب، حيث سجل جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم الثلاثاء 2680 جنيها للجرام الآن.

أسعار الذهب في البورصة العالمية

يتداول الذهب عالمياً عند المستوى 1947 دولار للأونصة في نطاق تداولات ضيق، وذلك بعد أن ارتفع الذهب سسسضيوم أمس بنسبة 0.4% عقب تسجيل أدنى مستوى سفي 4 أسابيع عند 1931 دولار للأونصة.

الدولار الأمريكي ارتفع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.7% بدعم من هذه التصريحات، ولكنه بدأ في التراجع منذ يوم الجمعة الماضية ليسجل انخفاض للجلسة الثالثة على التوالي، يأتي هذا بسبب التوقعات أن التضخم قد يتراجع في أكتوبر خاصة بعد بيانات تقرير الوظائف الضعيفة التي أوضحت ضعف عمليات التوظيف وارتفاع البطالة خلال الأسبوع الماضي.

وبالنظر إلى العائد على السندات الحكومية لأجل 10 سنوات نجد أنها قد ارتفعت يوم أمس لأعلى مستوى في أسبوع عند 4.694% قبل أن تبدأ في التراجع، وكان السبب وراء الارتفاع هو عمليات البيع على سندات الخزانة الأمريكية بعد أن قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بتخفيض النظرة المستقبلية للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة إلى سلبية بعد أن كانت مستقرة، لتبقي على التصنيف الائتماني عند أعلى معدل له Aaa.

ارتفاع عوائد السندات الأمريكية يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للذهب الذي لا يقدم عائد لحائزيه مقارنة مع السندات التي تقدم عائد متزايد خلال هذه الفترة.