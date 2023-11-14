وزير الدفاع الإسرائيلى: لن يكون هناك مكان آمن فى غزة حتى تحقيق أهدافنا

كتب عبد الوهاب الجندى

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي، أنه "لن يكون هناك مكان آمن في قطاع غزة حتى تحقيق أهدافنا وتحرير الرهائن"، مؤكدا أن الفصائل الفلسطينية فقدت السيطرة على شمالي القطاع.

وأضاف يوآف جالانت خلال تقريره اليومي المبث عبر القنوات الإسرائيلية عن العمليات العسكرية على قطاع غزة: "نحن مستعدون على الجبهة الشمالية وجاهزون لأي تهديد".

وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد الشهداء إلى 11451 شهيدا منذ بداية العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، في قطاع غزة والضفة الغربية، والجرحى إلى نحو 31700 جريح.