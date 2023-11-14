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الفصائل الفلسطينية تعلن قتل 7 جنود إسرائيليين خلال اشتباكات شمال غزة

الثلاثاء، 14 نوفمبر 2023 04:34 م
الفصائل الفلسطينية تعلن قتل 7 جنود إسرائيليين خلال اشتباكات شمال غزة دبابات لقوات الاحتلال
كتب سمير حسنى

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أعلنت الفصائل الفلسطينية، مقتل 7 جنود لقوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اشتباكات فى محور شمال مدينة غزة.، نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

فى غضون ذلك، أعرب الرئيس الأمريكى جو بايدن عن قلقه إزاء المستشفيات فى غزة فى ظل المزاعم الإسرائيلية باستخدامها من قبل الفصائل الفلسطينية لتنسيق هجمات.

وقال بايدن: لم أكن مترددا فى التعبير عن قلقى بشأن ما يحدث، وما أمله وأتوقعه أن يكون هناك عملا أقل اقتحاما فيما يتعلق بالمستشفيات، ونحن نجرى اتصالات مع الإسرائيليين.

وأضاف بايدن أن هناك جهودا للتعامل مع إطلاق سراح السجناء،  وهذا الأمر يتم التفاوض عليه أيضا.. وقال الرئيس الأمريكي إنه لا يزال يحدوه الأمل، لكن المستشفيات يجب أن يتم حمايتها.

يأتى هذا فى الوقت الذى وقع فيه أكثر من 400 مسئول أمريكى، يمثلون 40 وكالة حكومية، خطابا يحتجون فيه على سياسة بايدن إزاء إسرائيل، فيما قالت صحيفة نيويورك تايمز إنه يعكس معارضة داخلية متنامية إزاء دعم الإدارة الأمريكية للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.







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