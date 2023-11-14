أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بتوفير 650 طن سلع للشعب الفلسطينى

نشر اليوم السابع خلال الساعات الأخيرة الماضية مجموعة من الاخبار الهامة على رأسها اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمى، أن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، وضمان عدم تأثر توافر السلع بالأزمات الدولية المتعاقبة، ووجود رصيد مطمئن منها، كما تناول الاجتماع جهود المضي قدماً في تنفيذ المشروع القومي لإنشاء المخازن والمستودعات الاستراتيجية، واستكمال المشروع القومي للصوامع، لتأمين مخزون كاف من السلع الأساسية والمنتجات الغذائية على مدار العام، وذلك في إطار حرص الدولة على تأمين احتياجات المواطنين وتحقيق الاستقرار في موقف الأمن الغذائي المصري.

وأوضح المتحدث الرسمي، أن الرئيس السيسي وجه خلال الاجتماع بالتأكد من توافر احتياطي مناسب من السلع مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وبما يلبي كافة احتياجات أبناء الشعب المصري، كما وجه بتوفير إمدادات غذائية إضافية من السلع الغذائية المتنوعة بقيمة 650 طناً للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة، وذلك في إطار دور مصر المتواصل في دعم الأشقاء في غزة على جميع المستويات.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

مسؤول بشركة إيني: نتوقع استئناف مصر تصدير الغاز المسال في ديسمبر أو يناير

قال مسؤول تنفيذي في شركة إيني الإيطالية يوم الثلاثاء إن من المتوقع أن تستأنف مصر صادرات الغاز الطبيعي المسال في ديسمبر أو يناير، مع تراجع الطلب المحلي خلال فصل الشتاء، ومع حصولها على مزيد من الغاز من إسرائيل.

وقال كريستيان سينوريتو، مدير محفظة الغاز والغاز الطبيعي المسال العالمية في إيني، للصحفيين على هامش مؤتمر صناعي في لندن وفقا لرويترز: "الاستهلاك في مصر آخذ في الانخفاض، ونتوقع بحلول ديسمبر، وربما يناير، استئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال".

قامت مصر بشحن 80% من صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا العام الماضي حيث سعت القارة إلى استبدال الغاز الروسي عبر خط الأنابيب بعد غزو موسكو لأوكرانيا.

طقس غد معتدل بأغلب الأنحاء وشبورة كثيفة على الطرق والعظمى بالقاهرة 27 درجة



تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غد، الأربعاء، طقسا معتدلا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حار على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق، فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.





القاهرة الإخبارية: الحوثيون يهددون باستهداف السفن الإسرائيلية بالبحر الأحمر



أفادت القاهرة الإخبارية، بأن عبدالملك الحوثي هدد باستهداف السفن الإسرائيلية فى البحر الأحمر.

وقال الحوثي: "مستعدون لأى تبعات لتحركاتنا ضد إسرائيل تضامنا مع فلسطين"، داعيا الحشد العسكري شمال اليمن الاستعداد لحرب إقليمية محتملة.

وتعهد بمواصلة قصف إسرائيل بالصواريخ والمسيرات، مؤكدا استعداده لأى تبعات لتحركاته ضد إسرائيل.





الجرافات الإسرائيلية تزيل نصبا تذكاريا لياسر عرفات من الضفة الغربية



قالت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، نقلا عن إعلام إسرائيلي، أن جرافات تابعة لجيش الاحتلال أزالت نصبا تذكاريا للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بمخيم طولكرم بالضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، 24 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه جرى اعتقال ثمانية أشخاص من محافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية، وآخر من "بيت لحم" الواقعة إلى الشمال من الخليل وإلى الجنوب من "القدس" التي اعتقل منها ستة أشخاص.

وأضافت المصادر أنه جرى اعتقال ثلاثة شبان من بلدة "بيت ريما" ومُخيم "الجلزون" في مُحافظة رام الله والبيرة بوسط الضفة الغربية، فيما جرى اعتقال 3 من "قلقيلية"، وواحد من "جنين"، واثنين من "نابلس" شمالًا.

استشهاد ضابط شرطة ومقتل 6 عناصر شديدة الخطورة بأسيوط



لقي 6 عناصر جنائية شديدة الخطورة بأسيوط حتفهم، بينما استشهد ضابط شرطة وأصيب معاون أمن عقب تبادل إطلاق النيران بين العناصر وقوات الشرطة.

وقالت الداخلية في بيان لها : أسفرت تحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط عن رصد نشاط أحد أخطر البؤر الإجرامية بجنوب البلاد والتى تعمل فى الإتجار بالمواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة تضم (6 عناصر جنائية شديدة الخطورة "مطلوب ضبطهم فى قضايا قتل عمد – شروع فى قتل – سلاح " ومحكوم على اثنين منهم بالسجن المؤبد").





وزير التعليم يكشف ملامح تطوير منظومة الثانوية العامة: أكثر من فرصة امتحانية



كشف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ملامح تطوير منظومة المرحلة الثانوية، موضحا أنها ترتكز على منح الطالب أكثر من فرصة من خلال تعدد محاولات التقييم، فضلا عن الإسراع التعليمى، وكذلك أهمية تعدد المسارات وحرية الاختيار بين المسارات بما يتناسب مع كل طالب وميوله وقدراته.

وأوضح الوزير، أن الوزارة حريصة على توفير منتج جيد للطالب، وإعداد الطالب ليكون قادرًا على المنافسة، مع التأكيد على مراعاة الظروف الحالية والوضع الحالي للمدارس، فضلًا عن إعداد المعلم بما يتناسب مع التطوير.

السلطات الصحية فى غزة: 25 مستشفى خرجت من الخدمة بسبب القصـف الإسرائيلى



أكدت السلطات الصحية في غزة، أن هناك 25 من أصل 35 مستشفى فى غزة خرجت من الخدمة جراء القصـف الإسرائيلي على القطاع، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قالت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، نقلا عن إعلام إسرائيلي، أن جرافات تابعة لجيش الاحتلال أزالت نصبا تذكاريا للرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بمخيم طولكرم بالضفة الغربية.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الثلاثاء، 24 فلسطينيًا من مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إنه جرى اعتقال ثمانية أشخاص من محافظة الخليل الواقعة جنوب الضفة الغربية، وآخر من "بيت لحم" الواقعة إلى الشمال من الخليل وإلى الجنوب من "القدس" التي اعتقل منها ستة أشخاص.

الحكومة تنفى تداول أسماك نافقة بالأسواق بعد ظهورها بسواحل الإسكندرية



كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تداول أسماك نافقة بالأسواق بعد ظهورها على سواحل ميناء الإسكندرية، تواصل المركز مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتداول أسماك نافقة بالأسواق بعد ظهورها على سواحل ميناء الإسكندرية، وأن الأسماك المتداولة في الأسواق سليمة وآمنة تماماً.

وشددت على استمرار شن الحملات التفتيشية والرقابية بشكل مكثف على كافة الأسواق، وأماكن عرض وبيع الأسماك بمختلف المحافظات، حيث تخضع جميعها سواء (المجمدة أو المبردة أو الطازجة)، للفحص والرقابة من قبل الجهات المعنية، وسحب عينات عشوائية منها وإخضاعها للتحاليل في المعامل المعتمدة للتأكد من سلامتها، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حال ضبط أي مخالفات، مُوضحةً أنه حال ظهور أي أسماك نافقة على السواحل يتم التخلص منها بشكل آمن طبقًا للمواصفات القياسية البيئية المعمول بها في هذا الشأن، مُهيبةً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

وزير الدفاع: القوات المسلحة قادرة على حماية الوطن وصون مقدساته.. فيديو



شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة الاستراتيجى التعبوى التخصصى لمركز السيطرة الخلفى للقوات المسلحة، والذى استمر لعدة أيام فى إطار خطة التدريب الاستراتيجى التعبوى للهيئات والإدارات، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وألقى اللواء أركان حرب هانى محمد كامل رئيس هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة كلمة أشار فيها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم منظومة التطوير والتحديث بمختلف الهيئات والإدارات والأسلحة التخصصية بالقوات المسلحة، بما يحقق الإرتقاء بكافة مقومات القوى العسكرية الحديثة للوفاء بالمهام والمسئوليات فى الحفاظ على أمن الوطن وصون مقدساته.





شكرى لمسئولة أممية: انتهاكات الاحتلال ضد المرأة الفلسطينية "جرائم حرب"



استقبل وزير الخارجية سامح شكري وزير الخارجية، ظهر الثلاثاء، سيما بحوث وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة في بيان إن المناقشات بين الوزير شكري والمديرة التنفيذية الأممية ركزت على مسارات العمل المشتركة للحد من الأوضاع الإنسانية المتردية في قطاع غزة، وما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون بما في ذلك الأطفال والنساء من اعتداءات إسرائيلية جسيمة تخالف أحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وقد أكد وزير الخارجية للمسئولة الأممية على أن الانتهاكات الإسرائيلية في حق المدنيين الفلسطينيين، لاسيما النساء والأطفال، ترقى لكونها جرائم حرب مكتملة الأركان، مشدداً على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع بشكل كامل ومستدام وآمن.

يبدأ من مصر.. وزير الدفاع الفرنسى فى جولة بالشرق الأوسط



أعلن وزير الدفاع الفرنسى سيباستيان ليكورنو، أنه سيتوجه إلى الشرق الأوسط اليوم الثلاثاء، بناءً على طلب من الرئيس إيمانويل ماكرون لمناقشة الوضع فى غزة وقضايا الأمن الإقليمية.

وقال عبر منصة "إكس"، للتواصل الاجتماعى "ستبدأ هذه الرحلة من مصر، وتصل إلى الخليج. وستنتهي الجمعة فى إسرائيل، فى أول زيارة لوزير دفاع فرنسى لهذا البلد منذ عام 2000".





ضخ لحوم ودواجن بمنافذ وزارة التموين ضمن مبادرة تخفيض الأسعار



أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار ضخ اللحوم الطازجة والمجمدة بكميات كبيرة في منافذ المجمعات الاستهلاكية ضمن مبادرة تخفيض الأسعار حيث يتم طرح اللحوم الطازجة السودانية بسعر 220 جنيها للكيلو، واللحوم المجمدة بسعر 160 جنيه للكيلو، والدواجن المجمدة بسعر 85 جنيها، بجانب أيضا طرح كافة السلع الغذائية .

كما حرصت وزارة التموين والتجارة الداخلية على التعاقد مع الموردين على شراء السلع الغذائية في إطار الحرص على استمرار تأمين مخزون استراتيجي من كافة المنتجات الغذائية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ، وأيضا توفير السلع المدعمة لأصحاب البطاقات التموينية .

ويأتى ذلك فى الوقت الذى وجه فيه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلبة الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة بزيادة ضخ السلع الغذائية بالمنافذ وطرحها للمواطنين باسعار مخفضة.





"التضامن الاجتماعى" تعلن صرف مستحقات تكافل وكرامة للأسر المستفيدة غدا بزيادة 15%



تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى غدا الأربعاء، صرف الدعم النقدى للأسر المستفيدة من برنامج " تكافل وكرامة " عن شهر شهر نوفمبر الجارى بزيادة الـ15% تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وسيتم صرف الزيادة بأثر رجعى اعتبارا من شهر أكتوبر 2023 حيث يستفيد من البرنامج نحو 5 ملايين أسرة بما يعادل 22 مليون مواطن.

وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، قد أكدت أن ملف الحماية الاجتماعية يتصدر اهتمامات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتخفيف العبء على الأسر الأولى بالرعاية وتحسين مستوى المعيشة، لافتا إلى أن زيادة الدعم النقدى " تكافل وكرامة " 15%، تعد الزيادة الثانية خلال العام الجارى بعد الزيادة الأولى فى مارس 2023 وكانت بنسبة 25% ليصل إجمالى نسبة الزيادة المقررة حتى الآن إلى 40% خلال العام الحالى وهو ما يؤكد مدى اهتمام القيادة السياسية برعاية هذه الفئات.





الأرصاد: تكاثر السحب على مناطق متفرقة من الدلتا يصاحبها سقوط أمطار رعدية



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن الفرصة مهيأة اليوم لسقوط الأمطار على مناطق من القاهرة الكبرى.

ويشهد اليوم فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى، وفرص أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على جنوب الوجه البحرى ووسط سيناء ومدن القناه وخليج السويس ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة على شمال الصعيد .

مطار العريش يستقبل 123 طائرة مساعدات إغاثية حتى الآن



وصل عدد الطائرات التى هبطت بمطار العريش الدولي منذ 12 أكتوبر الماضى 123 طائرة.

وأفاد بيان عن محافظة شمال سيناء بإن الطائرات نقلت نحو 3000 طنًا من المساعدات المتنوعة تم تخزينها في 7 مخازن مؤمنة في مدينة العريش ونقلها الي قطاع غزة بالتنسيق بين الهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني.

المساعدات التي حملتها الطائرات مقدمة من 28 دولة عربية وأجنبية و13 منظمة اقليمية ودولية، وهى عبارة عن مساعدات إنسانية وأدوية ومستلزمات وأجهزة طبية ومواد غذائية وخيام وسيارات إسعاف المجهزة.

عائلات الرهائن تهاجم الحكومة الإسرائيلية: المشكلة فيكم وليست فى الفصائل



تأجج غضب أقارب الرهائن المحتجزين في غزة العارم تجاه رئيس وزراء دولة الاحتلال بنيامين نتنياهو، لاسيما مع تركيز جيش الاحتلال على تسوية القطاع بالأرض بدلا من إعلان الرغبة فى التفاوض على تحريرهم.

ووفقا لصحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية، اتهم أقارب الرهائن قوات الاحتلال بأنها لم تكن هناك لحمايتهم عند هجوم 7 أكتوبر، ويشعر الكثيرون أنه لا توجد مفاوضات جادة جارية لإطلاق سراح أقاربهم.

وهاجم أقارب أحد الرهائن الحكومة الإسرائيلية قائلا "المشكلة فيكم وليست فى الفصائل".

وللأسبوع الخامس على التوالي، شهدت تل أبيت احتجاجات تدعو إلى إطلاق سراح جميع الرهائن الـ 240 المفقودين منذ هجوم 7 أكتوبر، وفقا لتقرير للوكالة الفرنسية.