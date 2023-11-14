أمطار غزيرة على غزة تعيق حركة مقاتلات إسرائيل عن قصف القطاع.. صور

كتب عبد الوهاب الجندى

تساقطت أمطار غزيرة على قطاع غزة المحاصر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي، مما أعاق حركة طيران الاحتلال والعمليات العسكرية.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن الأمطار أعاقت سلاح الطيران الإسرائيلي وخصوصاً طائرات الاستطلاع والمراقبة.

وللمرة الأولى منذ أشهر هطلت الأمطار على قطاع غزة الذي يعاني من شح في مياه الشرب منذ الحصار المطبق الذي فرضته إسرائيل قبل 39 يوماً.

وتساقطت الأمطار المصحوبة بعواصف رعدية في قطاع غزة صباح الثلاثاء، وحذرت الأرصاد الجوية من تعرض المنطقة لمنخفض جوي.



البرق يضرب غزة



أمطار على غزة



الأمطار



البرق وسط القطاع