اليوم السابع
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الأحد، 12 نوفمبر 2023 06:13 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع مواطن إثر حادث تصادم سيارتين فى الفيوم

الأحد، 12 نوفمبر 2023 05:00 م
مصرع مواطن إثر حادث تصادم سيارتين فى الفيوم إسعاف - أرشيفية
الفيوم رباب الجالي

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لقى مواطن مصرعه، في حادث تصادم وقع بين سيارتين ملاكي بمحافظة الفيوم، وتم نقل الجثة إلى مستشفى سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
وكانت شرطة النجدة بمحافظة الفيوم تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، بطريق القاهرة الفيوم الصحراوي، بعد كشك مرور سنورس، أمام عزبة حنس، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة، وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين، وجود جثة هامدة لمواطن، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.
 
 
 






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