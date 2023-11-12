اليوم السابع
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الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار حمادة الصاوى تؤجل محاكمة متهم بقضية اغتيال اللواء نبيل فراج.. صور

الأحد، 12 نوفمبر 2023 02:35 م
الدائرة الثانية إرهاب برئاسة المستشار حمادة الصاوى تؤجل محاكمة متهم بقضية اغتيال اللواء نبيل فراج.. صور المستشار حماده الصاوى
كتب إيهاب المهندس - تصوير خالد كامل

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قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار حماده الصاوى، وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكى والدكتور على عمارة، تأجيل إعادة محاكمة متهم سبق الحكم عليه بالإعدام مع آخرين لاتهامهم بقتل الشهيد اللواء نبيل فراج لجلسة 9 ديسمبر المقبل للمرافعة.
 
وأسندت النيابة إلى المتهمين الـ13، تهمة قتل اللواء نبيل فراج مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل اخرين وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والمتفجرات وصنعها، ومقاومة السلطات، وحيازة أجهزة الاتصالات بدون تصريح من الجهات المختصة لاستخدامها فى المساس بالأمن القومى للبلاد.
 
وتم أيضا توجيه اتهام للمتهمين بارتكاب جرائم الإرهاب وتمويله، وإنشاء وإدارة جماعة على خلاف أحكام القانون، بغرض منع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى واستهداف المنشآت العامة بغرض الإخلال بالنظام العام، واستخدام الإرهاب فى تنفيذ تلك الأغراض.
 
جلسة اغتيال اللواء نبيل فراج (1)
جلسة اغتيال اللواء نبيل فراج 

 

جلسة اغتيال اللواء نبيل فراج (2)
المستشار محمد عمار

 

جلسة اغتيال اللواء نبيل فراج (3)
المستشار رأفت زكى

 

جلسة اغتيال اللواء نبيل فراج (4)
لجنة المحكمة

 

 

جلسة اغتيال اللواء نبيل فراج (5)
المستشار محمد عمار

 

 

جلسة اغتيال اللواء نبيل فراج (6)
المستشار على عمارة

 

 

 

 

 

جلسة اغتيال اللواء نبيل فراج (8)
المستشار حمادة الصاوي

 

جلسة اغتيال اللواء نبيل فراج (11)
جلسة اغتيال اللواء نبيل فراج

 

جلسة اغتيال اللواء نبيل فراج (12)
هيئة المحكمة

 

 

جلسة اغتيال اللواء نبيل فراج (13)
جلسة اغتيال اللواء نبيل فراج 

 

 

جلسة اغتيال اللواء نبيل فراج (14)
هيئة المحكمة

 

 

جلسة اغتيال اللواء نبيل فراج (15)
جلسة اغتيال اللواء نبيل فراج

 

 

 

 

 







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اللواء نبيل فراج



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