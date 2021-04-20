اليوم السابع
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بعد توثيق استشهاده بـ"الاختيار 2".. لايف من داخل منزل الشهيد اللواء نبيل فراج

الثلاثاء، 20 أبريل 2021 01:54 ص
بعد توثيق استشهاده بـ"الاختيار 2".. لايف من داخل منزل الشهيد اللواء نبيل فراج الشهيد اللواء نبيل فراج ـ أرشيفية
كتب إيهاب المهندس ـ أحمد عبد الهادى

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قدم تليفزيون "اليوم السابع"، بث مباشر من داخل منزل الشهيد نبيل فراج، والذى وثق مسلسل الاختيار2، مشهد استشهاده بكرداسة، لدى مداهمتها لتطهيرها من العناصر الإرهابية، التي كانت تريد تحويلها لوكر إرهابي، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة المسلحين وارتكاب مذبحة كرداسة.

وفى 19 سبتمبر سنة 2013، سجل اللواء نبيل فراج اسمه ضمن قوائم الشرف، لدى مداهمة الإرهابيين الذين كانوا يسعون لفرض سيطرتهم على منطقة كرداسة، ليسقط شهيداً، تاركاً خلفه زوجته "المهندسة نضال" و3 من أبنائه، الذين أبدوا رغبة كبيرة فى الالتحاق بكلية الشرطة لاستكمال مسيرة الكفاح لوالدهم.

 

 

 


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اخبار الحوادث

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