اليوم السابع
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أخبار × 24 ساعة.. هيئة الدواء تحذر من حقنة البرد

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 12:07 ص
أخبار × 24 ساعة.. هيئة الدواء تحذر من حقنة البرد هيئة الدواء المصرية - أرشيفية

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يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها:
 
الأزهر يعلن مد فترة التقديم لمسابقته السنوية لحفظ القرآن الكريم حتى الأحد

اتحاد العمال يشيد بتوجيه الرئيس السيسى أموال حملته الانتخابية لصالح غزة

وزير الصحة يعقد اجتماعا مع نظيره التركى لبحث التعاون لتقديم الدعم للفلسطينيين

وفد وكالة الدواء بالكونغو الديمقراطية يختتم زيارته لمصر
وزير النقل يلتقى أهالى كفر العلو بحلوان ويوضح كيفية تعويض متضررو القطار السريع
الصحة: وصول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين فى أحداث غزة للعلاج بمصر
وزير الزراعة ومحافظ بورسعيد يتابعان جهود تنمية الثروة السمكية وتقنين الأراضى بالمحافظة
رضا حجازى يبحث سبل التعاون المشترك مع الوزير الثانى السنغافورى لشئون التعليم
وزير الأوقاف والمفتى يدعمان مواقف شيخ الأزهر تجاه القضية الفلسطينية
وزير الصحة يؤكد الاستعداد لاستقبال مرضى الأمراض المزمنة

 







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