الصحة: وصول مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين فى أحداث غزة للعلاج بمصر

كتب ـ وليد عبد السلام

فى ضوء تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتقديم كافة أوجه الدعم الصحى للأشقاء فى قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة والسكان، استقبال مجموعة من الأشقاء الفلسطينيين المصابين فى أحداث غزة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه تم توقيع الكشف الطبى على كافة الحالات، وتشخيصهم تشخيصا دقيقا، والذى بلغ عددهم 12 مصابا.

ولفت «عبدالغفار» إلى أن جميع الحالات تتلقى رعاية طبية فائقة من الطواقم الطبية المتواجدة بمعبر رفح أو داخل المستشفيات، كما قام أطباء الحجر الصحي في المعبر، بتوقيع الكشف الطبي على 699 من رعايا الدول الأجنبية، بينهم 121 طفلا ، تم تطعيمهم بلقاحات شلل الأطفال، والحصبة، والنكاف.

وأكد «عبدالغفار» استمرار العمل المكثف من قبل الطواقم الطبية بوزارة الصحة، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، لاستقبال المصابين، وتقديم أفضل الخدمات التشخيصية والعلاجية اللازمة لهم، مشيرا إلى متابعة وزير الصحة والسكان، المستمرة لمستجدات الموقف أولا بأول، من خلال غرفة إدارة الأزمة بالوزارة.

يأتى ذلك فى إطار تنفيذ الخطة المعدة للتعامل مع تداعيات الأحداث فى قطاع غزة، والتى تتضمن جهوزية مستشفيات الإحالة، وتوافر الطواقم الطبية المدربة، بالإضافة لاستدامة توافر الأدوية والمستلزمات وأكياس الدم.