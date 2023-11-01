مطار مرسى علم يستقبل 1500 راكب من جنسيات مختلفة على متن 11 رحلة اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى على مدار ساعات اليوم الأربعاء قرابة 1500 راكب من جنسيات مختلفة، أغلبها ألمانية وتشيكية وإيطالية يصلون على متن 11 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، ضمن 153 رحلة طيران دولية تصل خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة.

وتجرى الأجهزة المختصة بالمطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم من عدة دول، بينها رحلتين من التشيك، ورحلة بولندا، 2 من إيطاليا، ورحلتين من داخليتين، ورحلة من مطار بودابيست، و3 رحلات من ألمانيا.

يذكر أن مطار مرسى علم الدولى يستقبل، بداية من السبت حتى الجمعة المقبل، 153 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، وصلت من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.