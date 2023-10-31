تعرف على تفاصيل حركة الطيران السياحى بمطار مرسى علم الدولى اليوم

البحر الأحمر - عماد عرفة

يستقبل مطار مرسى علم الدولى ، على مدار ساعات اليوم الثلاثاء ، قرابة 3 آلاف راكب من جنسيات مختلفة، أغلبها ألمانية وتشيكية، يصلون على متن 21 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، ضمن 153 رحلة طيران دولية تصل خلال الأسبوع بداية من السبت الماضى وحتى الجمعة المقبلة .

وتجرى الأجهزة المختصة بالمطار تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين، وتصل رحلات اليوم من عدة دول، بينها 3 رحلات من التشيك، 8 من بولندا، 2 من إيطاليا، ورحلتين من بلجيكا، ورحلة من هولندا، ورحلتين من المانيا، ورحلة من لكسمبورج، ورحلة سويسرا واخرى داخلية.

يذكر أن يستقبل مطار مرسى علم الدولى، بداية من السبت وحتى الجمعة المقبلة، 153 رحلة طيران دولية أوروبية سياحية، وصلت من عدة دول مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين بداية من وصولهم أرض المهبط حتى وصولهم للفنادق المختلفة.