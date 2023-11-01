محافظ بورسعيد يتابع الموقف التنفيذى للمشروعات التنموية والصناعية

عقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اجتماعا للوقوف على مستجدات سير الأعمال فى عدد من المشروعات التنموية والصناعية داخل المحافظة، ويأتى ذلك فى إطار خطة التطوير والتنمية التى تشهدها بورسعيد مؤخرا فى مختلف القطاعات، جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ، اللواء عاطف وجدى السكرتير العام للمحافظة، ومديرية الإسكان، وإدارة المشروعات.

واستمع محافظ بورسعيد، لشرح موجز حول نسب ومعدلات تنفيذ أعمال التطوير الجارية بالممشى السياحى، موجهًا بسرعة الانتهاء من مشروع تطوير المرحلة الثانية من شارع فلسطين والممشى السياحى، استكمالا للأعمال التى تمت بالمنطقة والتى تضمنت تطوير سور وبوابات الممشى السياحى، وإقامة أماكن جلوس للمواطنين بحيث يمكن للمواطنين رؤية السفن مباشرة من خلال البوابات وسور الممشى المطور، ومسطحات خضراء والأعمدة الديكورية والتحف الفنية، مشددًا على تنفيذ الأعمال على أعلى كفاءة.

كما استعرض محافظ بورسعيد، مستجدات سير العمل فى إنشاء المجمع الصناعى الثالث بجنوب بورسعيد، والذى يوفر الالٱف من فرص العمل لأبناء بورسعيد، مؤكدا أنه سيجرى افتتاح المجمع فى نهاية العام الحالى، تماشيا مع خطة التطوير الموسعة التى يشهدها قطاع الصناعة ببورسعيد.

ووجه المحافظ، بتكثيف العمل فى المشروعات خلال الفترة المقبلة، ومتابعة نسب التنفيذ أولا بأول من خلال المتابعة الميدانية، مشددًا على التنسيق بين جميع المسئولين عن الأعمال وتذليل أى معوقات، للانتهاء من المشروعات الجديدة الجارى تنفيذها وفقا للجداول الزمنية المحددة.