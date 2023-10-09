ضبط مخزن عثر بداخله على 1920 كجم "بن" مجهول المصدر في الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية ، وتعليمات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالرقابة على المخازن.

وأصدر المهندس أحمد إبراهيم مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على المخازن.

وقامت إدارة تموين المنتزة برئاسة رضا حسن مدير الإدارة و فريق العمل التابع له، بحملة تموينية بنطاق الادارة، وأسفرت عن ضبط ضبط مخزن بحيازته 32 جوال بن مستورد زنة الجوال الواحد 60 كجم باجمالى 1920 كجم بدون فواتير دالة على حيازتها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.