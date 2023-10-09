التموين: آخر موعد صرف النخالة الخشنة لموردي القمح من المزارعين 15 أكتوبر

كتب مدحت وهبة

أخطرت وزارة التموين والتجارة الداخلية المديريات بالمحافظات بالإعلان بأن آخر موعد لصرف النخالة الخشنة لموردي القمح المحلي من المزارعين والشركات والتجار نيابة عن المزارعين 15 أكتوبر 2023 م بالنسبة للمزارعين والتجار الذين لم يتقدموا للصرف أو المزارعين والموردين الذين حصلوا على أذون صرف ولم يتقدموا لصرفها في المواعيد المقررة.

وفى حالة عدم التوجه للمطحن للصرف قبل هذا التاريخ يسقط حقه في صرف النخالة الخشنة وخليط الزوائد، مع استمرار الصرف للموردين الذين يقومون بالصرف وتم جدولة الصرف لهم من قبل المديرية إلى نهاية العام 2022م.

وعملًا على توفير النخالة الخشنة وخليط الزوائد لكافة الجهات المستفيدة، تقوم المديرية وكل المطاحن التموينية العاملة بدائرة المحافظة بصرف النخالة الخشنة وخليط الزوائد لكافة الجهات المستفيدة من "موردي القمح المحلي، مرين الماشية، مصانع الأعلاف، تجار وشركات الأعلاف "طبقًا للضوابط الواردة بالتوجيه الوزاري رقم (18) لسنة 2022م.