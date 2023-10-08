محافظ الجيزة يوجه بالاهتمام بمجموعات الدعم المدرسية

كتبت - مرام محمد

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ، صباح اليوم، مدرسة جمال عبد الناصر الإعدادية بنات ومدرسة المدينة الجامعية الابتدائية بشارع التحرير بالدقي، لمتابعة سير العملية التعليمية والتأكد من عدم وجود أية معوقات وتوافر كافة عناصر السلامة والأمان للطلاب.

وحرص محافظ الجيزة، خلال جولته على تفقد الفصول الدراسية؛ للوقوف علي المناهج التعليمية المقدمة للطلاب وكذلك مستوى الكثافات الطلابية داخل الفصول والتحاور مع الطلاب ومناقشتهم للاستماع إلى آراءهم وإبراز المعوقات التي تواجههم للعمل على حلها وسبل حلها، مؤكدا حرص الجهاز التنفيذي بالمحافظة على متابعة سير العملية التعليمية بالمدارس بشكل منتظم، وتوفير الأجواء المناسبة للعملية التعليمية.

وكلف المحافظ، مدير مديرية التربية والتعليم، بالاهتمام بمجموعات الدعم المدرسية، إلى جانب الاهتمام بالجانب المعرفي وتقنية المعلومات عند الطلاب وتنمية الجانب الوجداني وحب المدرسة من خلال الأنشطة التربوية وغرس الولاء والانتماء وتشجيع الطلاب على الإبداع والابتكار من خلال التكنولوجيا.

وانطلق العام الدراسى الجديد 2023/2024، يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، حيث انتظمت الدراسة داخل المدارس على مستوى الإدارات التعليمية بمحافظة الجيزة، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية لتحقيق عام دراسي جديد منتظم وآمن، مع التوجيه بضرورة غرس قيم المواطنة والانتماء والولاء للوطن والالتزام بطابور الصباح وتحية العلم، والتواجد اليومي بالمدارس والمرور الدوري للوقوف على انتظام العملية التعليمية ودعم المجموعات المدرسية وفقا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك.