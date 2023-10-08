إحالة أوراق قاتل زوجته خنقا لشكه فى سلوكها بالفيوم إلى المفتى

الفيوم رباب الجالي

قررت محكمة جنايات الفيوم فى جلستها المنعقدة،اليوم السبت، برئاسة المستشار ادهم ابو ذكرى رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين ماركو سمير، وعمر محمد سالم، وأمانة نصيف أمين وسكرتارية تنفيذ صالح الكيلانى، وأمانة سر شعبان عجمى إحالة المتهم بقتل زوجته خنقًا فى منطقة حى الروبى بالفيوم للمفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه، وحددت جلسة منتصف نوفمبر المقبل للنطق بالحكم.

تعود وقائع القضية التى حملت رقم 3650 جنح ثان الفيوم والمقيدة برقم 414 لسنة 2023 إلى منتصف شهر يناير الماضى، حينما استقبلت مستشفى الفيوم العام جثة زوجة شابة تدعى إيمان ض ع، 20 سنة، وتبينّ وجود شبهة جنائية فى الوفاة بسبب وجود خرابيش وآثار خنق على رقبتها.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبينّ أن وراء ارتكاب الواقعة جمال.ع.س.م، 31 سنة، منجد أفرنجى، ومقيم بحى الروبى بدائرة قسم ثان الفيوم، معُللًا ارتكابه بجريمة قتل زوجته داخل شقة الزوجية لشكه فى سلوكها.

واعترف الزوج بارتكابه جريمة قتل زوجته خنقًا بيديه بعد نشوب مشادة كلامية فيما بينهما داخل منزلهما الكائن بناحية الروبى بمدينة الفيوم، فتعدى عليها بالضرب ثم كتم أنفاسها وخنقها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وتحرر المحضر اللازم، وجرى إحالته إلى النيابة التى تولت التحقيق مع المتهم.

وأحال المحامى العام بالفيوم، المتهم إلى محكمة الجنايات التى بدأت اليوم أولى جلسات محاكمة المتهم، ووجهت النيابة العامة له اتهامًا بقتل زوجته عمدًا مع سبق الإصرار وأوضحت النيابة فى قرار الإحالة أن المتهم، أعد مخططًا ونفذه بعدما قلب الأمور على وجهها بأن تحين الساعات الأولى من النهار زمنًا مستغلًا نوم المجنى عليها وخنقها بيديه حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.