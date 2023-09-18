المؤبد لشاب لاتهامه بالتعدى على ابنة خاله في الفيوم

الفيوم - رباب الجالي

قضت محكمة جنايات الفيوم اليوم الإثنين، بالدائرة الثامنة برئاسة المستشار طلعت قنديل رئيس المحكمة، علي حمدي لاشين، وهاني رمسيس كامل، وأمانة سر محمد أحمد عابد، وسكرتارية تنفيذ في القضية رقم 2508 لسنة 2023 يوسف الصديق برقم 1095 لسنة 2023 بالسجن المؤبد على "عبد العزيز.ع.ع" لاتهامه بالتعدي على الطفلة "شهد.أ.أ".

تعود وقائع القضية عندما تلقي مدير أمن الفيوم إخطار من مأمور مركز شرطة يوسف الصديق بورود إشارة من شرطة النجدة تفيد بإبلاغ والد فتاة تدعى شهد .أ وتبلغ من العمر 17 عاما باختطافها والتعدي عليها في إحدى الأراضي الزراعية، واتهم نجل عمتها ويدعي عبد العزيز.ع.ع باختطافها.

وأكدت تحريات المباحث صحة الواقعة بأن قام الجاني باستدراج الطفلة بالتحايل عليها واستدراجها في منطقة زراعية نائية مليئة بالأشجار، وتعدى عليها وهددها بالقتل في حالة إبلاغ أسرتها بما حدث، وتحرر محضر بالواقعة وأحالت النيابة الواقعة إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها السابق.