أخبار مصر.. التعليم تسلم كشوف المعلمين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم للمديريات

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أسماء المعلمين الجدد الذين سيتم التعاقد معهم فى المديريات التعليمية.
وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..
شكرى يشارك فى افتتاح أسبوع المناخ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالرياض
شارك سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، بصفته رئيس الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ COP27 في أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023، والذي يعقد خلال الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر الجاري بالعاصمة السعودية الرياض، حيث ألقى كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لتلك الاجتماعات، وذلك بحضور كل من الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي والدكتور سلطان الجابر الرئيس المُعين للدورة الـ28 لمؤتمر المناخ COP28.
وزير التعليم: إعلان أسماء المعلمين الجدد فى المديريات التعليمية
المرشح الرئاسى فريد زهران يستكمل الكشف الطبي بمستشفى العاصمة الإدارية
وصل منذ قليل فريد زهران، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، لاستكمال فحوصات الكشف الطبي، لليوم الثالث، استعدادًا لخوض سباق الانتخابات الرئاسية القادمة، واستكمال تقديم أوراقه في الموعد المحدد.
غدا.. رئيس الوفد يتقدم بأوراق ترشحه فى انتخابات رئاسة الجمهورية
أعلن الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام لحزب الوفد المتحدث الرسمي لحملة رئيس الوفد في انتخابات الرئاسة أن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد قرر التقدم بأوراق ترشحه غدا الاثنين في تمام الساعه ١٢ ظهرا للهيئة الوطنية للانتخابات.
وقال أن رئيس الوفد سيتحرك وبصحبته قيادات وأعضاء من حزب الوفد من مقر الحزب الرئيسي في تمام الساعه ١١ ونصف من صباح الغد.
الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي لـ313 شهيدا وإصابة 1990
قناة إسرائيلية تؤكد ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين لـ 350 شخصا
إسرائيل تنشر صورا لبعض قتلى الجيش والشرطة فى مواجهات مع الفصائل الفلسطينية
نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، صورا لقتلى من جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلى الذين لقوا حفتهم على يد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة صباح يوم أمس السبت.
وقال مسؤول سياسي إسرائيلي رسمي، اليوم الأحد، إن إسرائيل مقبلة على حرب ستسمر لأسابيع طويلة، وأضاف المسؤول الإسرائيلي للقناة 13 العبرية، "الهدف في النهاية إعادة الثقة لسكان الغلاف".
38 عالما بجامعة طنطا فى قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم لهذا العام
أعلنت جامعة طنطا عن ظهور 38 عالما من كليات الطب والهندسة والصيدلة والعلوم والتجارة ضمن قائمة أفضل 2% والتى اعلنتها جامعة ستانفورد للعام الحالى بزيادة 12 عالما عن العام الماضي.
قد تمتد للقاهرة.. الأرصاد تكشف فرص وأماكن الأمطار المتوقعة بأنحاء الجمهورية
الأرصاد: طقس مائل للحرارة وفرص أمطار ضعيفة والعظمى بالقاهرة 30 درجة
مصدر أمني: فرد شرطة أطلق أعيرة نارية من سلاحه الشخصى ووفاة 2 بالإسكندرية
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