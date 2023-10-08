أخبار مصر.. التعليم تسلم كشوف المعلمين الناجحين بمسابقة 30 ألف معلم للمديريات

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها إعلان الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أسماء المعلمين الجدد الذين سيتم التعاقد معهم فى المديريات التعليمية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..

شكرى يشارك فى افتتاح أسبوع المناخ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالرياض

شارك سامح شكري وزير الخارجية، اليوم الأحد، بصفته رئيس الدورة الـ27 لمؤتمر المناخ COP27 في أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2023، والذي يعقد خلال الفترة من 8 إلى 12 أكتوبر الجاري بالعاصمة السعودية الرياض، حيث ألقى كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لتلك الاجتماعات، وذلك بحضور كل من الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي والدكتور سلطان الجابر الرئيس المُعين للدورة الـ28 لمؤتمر المناخ COP28.

وزير التعليم: إعلان أسماء المعلمين الجدد فى المديريات التعليمية

أكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه سيتم إعلان أسماء المعلمين الجدد الذين سيتم التعاقد معهم فى المديريات التعليمية. المرشح الرئاسى فريد زهران يستكمل الكشف الطبي بمستشفى العاصمة الإدارية وصل منذ قليل فريد زهران، المرشح المحتمل للانتخابات الرئاسية، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مستشفى العاصمة الإدارية الجديدة، لاستكمال فحوصات الكشف الطبي، لليوم الثالث، استعدادًا لخوض سباق الانتخابات الرئاسية القادمة، واستكمال تقديم أوراقه في الموعد المحدد.

غدا.. رئيس الوفد يتقدم بأوراق ترشحه فى انتخابات رئاسة الجمهورية

أعلن الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام لحزب الوفد المتحدث الرسمي لحملة رئيس الوفد في انتخابات الرئاسة أن الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد قرر التقدم بأوراق ترشحه غدا الاثنين في تمام الساعه ١٢ ظهرا للهيئة الوطنية للانتخابات. وقال أن رئيس الوفد سيتحرك وبصحبته قيادات وأعضاء من حزب الوفد من مقر الحزب الرئيسي في تمام الساعه ١١ ونصف من صباح الغد. الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي لـ313 شهيدا وإصابة 1990 أكدت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 313 شهيدا بينهم 20 طفلا ونحو 1990 جريحا، مشيرة لسقوط 7 شهداء في محافظات الضفة الغربية وتحديدا رام الله، أريحا، قلقيلية، الخليل، نابلس.

قناة إسرائيلية تؤكد ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين لـ 350 شخصا

أكدت القناة الـ12 الإسرائيلية، اليوم الأحد، ارتقاع عدد قتلى المستوطنين بنيران الفصائل الفلسطينية في غزة إلى 350 قتيلا وإصابة أكثر من 1500 آخرين. فيما كشفت القناة السابعة الإسرائيلية، السبت، عن مقتل قائد لواء ناحل يوناتان شتاينبرج، وذلك خلال مواجهات مع الفصائل الفلسطينية بالقرب من معبر كرم أبو سالم.

إسرائيل تنشر صورا لبعض قتلى الجيش والشرطة فى مواجهات مع الفصائل الفلسطينية

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، صورا لقتلى من جيش وشرطة الاحتلال الإسرائيلى الذين لقوا حفتهم على يد الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة صباح يوم أمس السبت. وقال مسؤول سياسي إسرائيلي رسمي، اليوم الأحد، إن إسرائيل مقبلة على حرب ستسمر لأسابيع طويلة، وأضاف المسؤول الإسرائيلي للقناة 13 العبرية، "الهدف في النهاية إعادة الثقة لسكان الغلاف". 38 عالما بجامعة طنطا فى قائمة ستانفورد لأفضل 2% من علماء العالم لهذا العام أعلنت جامعة طنطا عن ظهور 38 عالما من كليات الطب والهندسة والصيدلة والعلوم والتجارة ضمن قائمة أفضل 2%؜ والتى اعلنتها جامعة ستانفورد للعام الحالى بزيادة 12 عالما عن العام الماضي.

قد تمتد للقاهرة.. الأرصاد تكشف فرص وأماكن الأمطار المتوقعة بأنحاء الجمهورية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خرائط الأمطار المتوقعة اليوم الأحد، وفق آخر تحديثات لخرائط الطقس، حيث تشير إلى توقفات بفرص أمطار على مناطق متفرقة. ومن المتوقع اليوم سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد، قد تمتد إلى مناطق من القاهره الكبرى والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

الأرصاد: طقس مائل للحرارة وفرص أمطار ضعيفة والعظمى بالقاهرة 30 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأحد، طقسا مائلا للحرارة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدلا على السواحل الشمالية الغربية، حارا على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف فى أول الليل مائل للبرودة فى آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

مصدر أمني: فرد شرطة أطلق أعيرة نارية من سلاحه الشخصى ووفاة 2 بالإسكندرية