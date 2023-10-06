32 من علماء جامعة طنطا ضمن أفضل 2% حول العالم بقائمة جامعة استانفورد الأمريكية

أصدرت جامعة ستانفورد الأمريكية ، قائمة أسماء العلماء الأكثر تأثيرًا على مستوى العالم في مجالات العلوم المختلفة، وشملت القائمة 32 عالما من جامعة طنطا بزيادة فى العدد 6 علماء عن قائمة العام الماضى.

ضمت القائمة الجديدة من كلية الهندسة الدكتور عبد النبى قابيل قسم ميكانيكا قوى والدكتورة عمار الشيخ قسم ميكانيكا انتاج والدكتور محمد القديم بقسم القوى الكهربية والدكتور صالح شلبى بقسم الفيزيقا والرياضات الهندسية والدكتور مصطفى الصواف بقسم الانشاءات، والدكتور محمد عبدالجيد بقسم ميكانيكا قوى، والدكتور السيد العجوز بقسم ميكانيكا قوى، والدكتورة أميرة عاشور بقسم الاتصالات، والدكتور محمد السيد الشيشتاوى بقسم ميكانيكا قوى، والدكتور ايهاب اللبودى بقسم الانشاءات، والدكتور مصطفى فهمى بقسم الانشاءات، والدكتور ضياء الدين عبد الستار بقسم القوى الكهربية، والدكتور مدحت الكيلاوى بقسم ميكانيكا قوى، والدكتور محمود المرشدى بقسم القوى الكهربية، والدكتور محمد على بك رحمه الله بقسم الفيزيقا والرياضات الهندسية، والدكتور رؤيات اسماعيل بقسم الاتصالات، والدكتور حمادة رزق بقسم الحاسبات والتحكم الآلي.

ومن كلية الصيدلة شملت القائمة الدكتور جمال محمد المغربي بقسم التكنولوجيا الصيدلية، والدكتورة ابتسام أحمد عيسى قسم التكنولوجيا الصيدلية، والدكتورة نجلاء فتحي خضر قسم الكيمياء الحيوية، والدكتور فتوح راشد منصور قسم الكيمياء التحليلية.

ومن كلية العلوم شملت القائمة الدكتور أحمد محمد عبدالعظيم السباعي الأستاذ المتفرغ بقسم الفيزياء وكيل الكلية السابق، والدكتور محمد أحمد العيسوي الأستاذ بقسم النبات، والدكتور الرفاعي صبحي قناوي الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء وكيل الكلية الأسبق، والدكتور مصطفى محمد الشيخ الأستاذ المتفرغ بقسم النبات ونائب رئيس الجامعة الأسبق، والدكتور محمد لبيب سالم الأستاذ المتفرغ ورئيس مجلس قسم علم الحيوان السابق، والدكتور سامح سمير علي الأستاذ المساعد بقسم النبات، والدكتور محمد محمد عياد الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء ، والدكتور أسامه محمد حميده الأستاذ المتفرغ بقسم الفيزياء، والدكتور طارق صالح عامر الأستاذ بقسم الرياضيات، والدكتور محمد جابر أبوالعزم الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء ،والدكتور إيهاب مصطفى طوسون الأستاذ بقسم علم الحيوان.

هنأ الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا العلماء الذين ظهروا ضمن القائمة، مشيراً إلى أن ذلك يعكس مدى جودة وقوة أبحاثهم وانتاجهم العلمي، موضحاً أن ذلك يأتى نتاج الخطة الاستراتيجية التى طبقتها الجامعة لدعم منظومة البحث العلمى وتحقيق جودة الإنتاج العلمى والنشر الدولى، ودعم أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة لنشر إنتاجهم العلمي في كبرى المجلات الدولية، واحتلال مكانة متميزة ومرموقة فى التصنيفات العالمية بين الجامعات المحلية والدولية.

وأشاد الدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث بالزيادة فى أعداد علماء الجامعة المدرجين بالقائمة، مشيراً إلى أن العدد تضاعف منذ عام 2020 حتى 2023، من 13 عالما حتى 32 عالما هذا العام، مما يؤكد جودة البحث العلمي بالجامعة، موضحاً أن جامعة استانفورد هي جامعة أمريكية بحثية خاصة تأسست عام 1885، وتصدر تصنيفها كل عام بالتعاون مع مؤسسة Elsevier، ويتضمن قائمة بأسماء أفضل 2 % من علماء العالم في مختلف التخصصات.



