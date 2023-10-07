هتحسن مزاجك وتظبط سكر.. تعرف على فوائد القيلولة لجسمك وصحتك

كتبت فاطمة ياسر

أحاديث كثيرة منها أنها مفيدة وأخري أنها مضرة، وخلال هذا التقرير سنتعرف علي حقيقة القيلولة لجسم الإنسان، وفقا لتصريح للدكتور أحمد إبراهيم أشرف استشاري المخ والأعصاب في القصر العيني.

قال " القيلولة هي فترة قصيرة من الراحة والاسترخاء خلال النهار، وتتراوح مدتها بين 10 إلى 30 دقيقة، وهناك بعض الأشخاص الذين تطول لديهم الفترة.

وأكد استشاري المخ والأعصاب، أن هناك العديد من الفوائد التي تحل علي الجسم عندما يأخذ القيلولة، ومنها:

-تنشيط المخ: عند القيام بأخذ القيلولة فأنت بهذه الحيلة بزيادة اليقظة والتركيز للمخ، وتجديد الطاقة، والتخلص من الإرهاق، كما أنها تجعلك قادرة علي أخذ القرارات بشكل أفضل. - الحد من الإصابة بالأمراض: تساعد في خفض مخاطر الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم، لأنها تساعد علي استرخاء الجسم، وتقليل الشعور بالتوتر والإجهاد. -تمدك بحالة مزاجية جيدة: تساعد في خفض مخاطر الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم، لأنها تساعد علي استرخاء الجسم، وتقليل الشعور بالتوتر والإجهاد. تحسين الحالة المزاجية وتقليل التوتر النفسي وتزيد من قدرتك علي الإبداع والتفكير الإبداعي، وذلك نتيجة حصول العقل على الراحة والاسترخاء. وقدم استشاري المخ والأعصاب، بعض النصائح للحصول على قيلولة جيدة وصحية، وهي:

- تكون في مكان هاديء ومظلم وخالي من الضوضاء.

- تحديد مدة القيلولة قبل الحصول عليها وعادة ما تكون من 10 إلى 30 دقيقة.

- الابتعاد عن المنبهات التي تسبب تشتتك.