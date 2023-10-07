اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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المغرب يعرب عن قلقه العميق جراء تدهور الأوضاع فى قطاع غزة

السبت، 07 أكتوبر 2023 04:34 م
المغرب يعرب عن قلقه العميق جراء تدهور الأوضاع فى قطاع غزة قصف غزة
أ ش أ

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أعربت المملكة المغربية عن قلقها العميق جراء تدهور الأوضاع واندلاع الأعمال العسكرية فى قطاع غزة.

وأدان المغرب، فى بيان صادر عن وزارة الشؤن الخارجية المغربية اليوم /السبت/ ،استهداف المدنيين من أى جهة كانت، داعيا إلى الوقف الفورى لجميع أعمال العنف والعودة إلى التهدئة وتفادى كل أشكال التصعيد التى من شأنها تقويض فرص السلام بالمنطقة.


وقال المغرب "إنه طالما حذر من تداعيات الإنسداد السياسى على السلام فى المنطقة ومن مخاطر تزايد الاحتقان والتوتر نتيجة لذلك ".


وأكدت المملكة المغربية، التى يرأس عاهلها الملك محمد السادس لجنة القدس، أن نهج الحوار والمفاوضات يظل السبيل الوحيد للوصول إلى حل شامل ودائم للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الشـرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين المتوافق عليه دوليا.


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