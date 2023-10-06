اليوم السابع
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الجمعة، 06 أكتوبر 2023 12:39 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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أخبار × 24 ساعة.. صرف مساعدات عاجلة للمتضررين من الطقس السيئ بمطروح

الجمعة، 06 أكتوبر 2023 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. صرف مساعدات عاجلة للمتضررين من الطقس السيئ بمطروح سيول مطروح

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:-

الصحة: تقديم 299 ألفا و626 خدمة في المبادرات الرئاسية والتخصصات الطبية والعلاجية

"التعليم" تعلن مشاركة مدرسة رسمية بالمنيا فى منافسات أفضل مدرسة بالوطن العربى

وزارة العمل تتعاون مع سفارة إيطاليا لتوفير فرص عمل للشباب طبقا لمعايير السوق

التعليم: توعية الطلاب بالمشروعات القومية للدولة بشكل مستمر

 


الهجره

التعليم

التضامن

الرى

البيئه

العمل الصحه

هيئه الدواء

الكهرباء

الاوقاف



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