أخبار × 24 ساعة.. صرف مساعدات عاجلة للمتضررين من الطقس السيئ بمطروح

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:-

الصحة: تقديم 299 ألفا و626 خدمة في المبادرات الرئاسية والتخصصات الطبية والعلاجية

التعليم: توعية الطلاب بالمشروعات القومية للدولة بشكل مستمر