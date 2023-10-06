أخبار × 24 ساعة.. صرف مساعدات عاجلة للمتضررين من الطقس السيئ بمطروح

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:-
الصحة: تقديم 299 ألفا و626 خدمة في المبادرات الرئاسية والتخصصات الطبية والعلاجية
"التعليم" تعلن مشاركة مدرسة رسمية بالمنيا فى منافسات أفضل مدرسة بالوطن العربى
وزارة العمل تتعاون مع سفارة إيطاليا لتوفير فرص عمل للشباب طبقا لمعايير السوق
صرف 40% من مقررات تموين شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات حتى الآن
وزير التعليم يهنئ الرئيس السيسى بالذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر
وزارة الرى: تأهيل 7200 كيلو متر من الترع بتكلفة 25 مليار جنيه
التعليم: توعية الطلاب بالمشروعات القومية للدولة بشكل مستمر
هيئة الطاقة المتجددة: توقيع 9 مذكرات جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر خلال أيام
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