التعليم: توعية الطلاب بالمشروعات القومية للدولة بشكل مستمر

كتب محمود طه حسين

أكدت المديريات التعليمية ضرورة استمرار المدارس بتوعية الطلاب بالمشروعات القومية للدولة المصرية بشكل متواصل، خاصة فى الإذاعة المدرسية وموضوعات التعبير، مشددة على أن المدرسة لها دور كبير ومهم للغاية فى توعية الانتماء والولاء وحب الوطن لدى التلاميذ، مضيفة أن المشروعات القومية للدولة يجب أن يتعرف عليها كل الطلاب داخل المدارس.

وانطلق السبت 30 سبتمبر 2023، العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات، حيث تشهد قرابة 12محافظة انطلاق الدراسة بها منها سوهاج والبحيرة والمدارس التابعة للكنيسة بالقاهرة والجيزة، كما انتظم فى جميع المحافظات الأحد 1 أكتوبر 2023، وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم على حسن استقبال الطلاب بالترحاب وحسن المعاملة وتنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين.