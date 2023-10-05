اليوم السابع
Ads
الخميس، 05 أكتوبر 2023 10:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

التعليم: توعية الطلاب بالمشروعات القومية للدولة بشكل مستمر

الخميس، 05 أكتوبر 2023 10:05 م
التعليم: توعية الطلاب بالمشروعات القومية للدولة بشكل مستمر وزارة التربية والتعليم - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت المديريات التعليمية ضرورة استمرار المدارس بتوعية الطلاب بالمشروعات القومية للدولة المصرية بشكل متواصل، خاصة فى الإذاعة المدرسية وموضوعات التعبير، مشددة على أن المدرسة لها دور كبير ومهم للغاية فى توعية الانتماء والولاء وحب الوطن لدى التلاميذ، مضيفة أن المشروعات القومية للدولة يجب أن يتعرف عليها كل الطلاب داخل المدارس.
 
وانطلق السبت 30 سبتمبر 2023، العام الدراسى الجديد فى عدة محافظات، حيث تشهد قرابة 12محافظة انطلاق الدراسة بها منها سوهاج والبحيرة والمدارس التابعة للكنيسة بالقاهرة والجيزة، كما انتظم فى جميع المحافظات الأحد 1 أكتوبر 2023، وأكد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم على حسن استقبال الطلاب بالترحاب وحسن المعاملة وتنظيم دخول وخروج الطلاب مع المتابعة والإشراف من قبل المعلمين.
 

التربية والتعليم

العام الدراسى الجديد

رسالة وزير التعليم للطلاب بالعام الجديد

بدء الدراسة

اسعار كتب اللغات

تدريس الشقين العملى والنظرى بالمدارس الفنية

وقف تحويلات طلبة الثانوية العامة

تسجيل بيانات التابلت

المشروعات القومية للدولة المصرية



الموضوعات المتعلقة

التعليم توجه بانتهاء حصر أعداد الطلبة المقيدين بالعام الدراسى الجديد منتصف أكتوبر

الخميس، 05 أكتوبر 2023 01:18 م

التعليم توجه بتسجيل المصروفات الدراسية للمدارس الخاصة إلكترونيا

الخميس، 05 أكتوبر 2023 12:08 م

التعليم توجه بتسجيل بيانات أجهزة التابلت لطلاب الثانوية العامة فى المدارس

الخميس، 05 أكتوبر 2023 11:34 ص

التعليم العالى: إنشاء جامعة شرق بورسعيد الأهلية بتكلفة 5 مليارات جنيه

الخميس، 05 أكتوبر 2023 11:26 ص

"التعليم" تكشف تفاصيل الاستعداد لأعمال التقييم بالمدارس الفنية

الخميس، 05 أكتوبر 2023 11:00 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة