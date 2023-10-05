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وزير التعليم يوقع قرارات تعاقد المعلمين الجدد وتسكينهم الأسبوع المقبل

الخميس، 05 أكتوبر 2023 02:49 م
وزير التعليم يوقع قرارات تعاقد المعلمين الجدد وتسكينهم الأسبوع المقبل د. رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
كتب محمود طه حسين

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وقع الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قرارات تعاقد المعلمين الجدد الفائزين "مسابقة 30  ألف معلم السنة الأولى"، وذلك استعدادا لبدء تسكينهم واستلامهم العمل منتصف الأسبوع المقبل، وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.
 
وصرح شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة، بأن الدكتور رضا حجازي أكد على أن المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات سيتم إتاحة الفرصة لهم لتقديم التماس بمديريات التربية والتعليم التابعين لها، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.

التربية والتعليم

قرارات المعلمين الجدد

قرارات تعيين المعلمين الجدد

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