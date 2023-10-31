احذر.. 5 أشياء تسبب الخمول منها الأطعمة المقلية

كتبت رانيا عامر

النظام الغذائي يلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على الصحة العامة للأشخاص، نتيجة احتواء المواد الغذائية على البروتينات والفيتامينات والمعادن التي يحتاجها الجسم باستمرار، ورغم ذلك هناك بعض الأطعمة الإفراط في تناولها يقلل من نشاط وطاقة الفرد، مثل الأطعمة المصنعة والمقلية، وذلك وفقًا لما نشره موقع healthshots.

الأطعمة التي تقلل من طاقتك

1.الأطعمة المصنعة

الأطعمة المصنعة تحتوى على نسبة عالية من الملح والدهون غير الصحية والمواد الحافظة ويمكن لهذه المكونات أن تثقل كاهل جسمك، ما يسبب الخمول ونقص الطاقة، خاصة أن المواد الحافظة والمحليات الصناعية الموجودة في الأطعمة المصنعة يمكن أن تزيد أيضًا من خطر الإصابة بالاكتئاب لدى الشخص، لذلك، من الأفضل تجنبها والتركيز أكثر على تناول نظام غذائي غني بالمغذيات.

يمكن استبدل الأطعمة المصنعة بخيارات طبيعية كاملة، مثل الخضراوات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة، لتزويد جسمك بالطاقة بفعالية. المواد الحافظة والمحليات الصناعية الموجودة في الأطعمة المصنعة يمكن أن تزيد أيضًا من خطر الإصابة بالاكتئاب لدى الشخص. لذلك، من الأفضل تجنبها والتركيز أكثر على تناول نظام غذائي غني بالمغذيات.

2. الحلويات المحملة بالسكر

تعطي الوجبات الخفيفة والمشروبات السكرية ارتفاعًا سريعًا في الطاقة، ولكن يتبع ذلك في الغالب انهيار عندما يتم تناول الشخص السكر بكميات زائدة، يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع الأنسولين وتعطله، ما يجعلك تشعر بالتعب والانفعال.

3. الأطعمة المقلية

الأطعمة المقلية فهي غنية بالدهون غير الصحية التي يمكن أن تسد الشرايين، مما يقلل من تدفق الدم وتوصيل الأكسجين إلى خلاياك، فإن عملية هضم الأطعمة المقلية تحتاج إلى الكثير من الطاقة، مما يجعلك تشعر بالخمول.

4. الكافيين الزائد

الكافيين قد يوفر دفعة مؤقتة من الطاقة، إلا أن الإفراط في الاستهلاك يمكن أن يؤدي إلى دورة من التبعية. يمكن أن يعطل أنماط نومك ويؤدي حتى إلى ظهور أعراض الإرهاق والتعب . حافظ على استهلاك الكافيين معتدلاً ومتوازنا مع كمية كافية من الماء.

5. تجنب الكحول

الكحول يجفف جسمك ويضعف قدرة الكبد على تنظيم مستويات السكر في الدم، ما يترتب عليه انخفاض الطاقة ويمكن أن يعطل أيضا أنماط نومك.