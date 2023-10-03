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عبد السند يمامة: لدى برنامج كامل لانتخابات الرئاسة.. فيديو

الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023 04:48 م
عبد السند يمامة: لدى برنامج كامل لانتخابات الرئاسة.. فيديو الدكتور عبد السند يمامة
كتب أمين صالح

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أكد الدكتورعبد السند يمامة المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، أنه قرر خوض الانتخابات لينافس علي مقعد الرئيس، وحان الآن الوقت للتغيير، كما أن لدى برنامجا انتخابيا كاملا. 
 
 
وأضاف يمامة علي هامش توقيعه الكشف الطبي اليوم بمستشفي زايد التخصصي، أنه حال فوزه بانتخابات الرئاسة سيبدأ بالإصلاح الاقتصادي، مؤكدا أن حملته الانتخابية اختارت شعار "قوم يا مصرى". 
 
وأشار الي أن حزب الوفد لم يحالفه الحظ في المشاركة في الانتخابات السابقة، لكنه قرر المشاركة في انتخابات الرئاسة هذه المرة وبقوة، وليس من الطبيعي أن يعزف بيت الأمة عن المشاركة فيها.
 
وكان الدكتور عبد السند يمامة حصل علي تزكية أكثر من 20 نائبا تمهيدا للترشح للانتخابات الرئاسية.
 
ويشترط للترشح في الانتخابات الرئاسية ، حصول المرشح على دعم وتوقيع 20 نائبا في مجلس النواب، أو الحصول على توكيلات انتخابية بالترشح من 25 ألف مواطن، موزعين على 15 محافظة على الأقل بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة.
 

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