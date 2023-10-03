عبد السند يمامة ينتهى من إجراء الكشف الطبى الخاص بانتخابات الرئاسة.. صور

كتب أمين صالح

انتهى منذ قليل، الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الجمهورية، من إجراء الكشف الطبي بمستشفي زايد التخصصى، تمهيدا لتقديم أوراقه للترشح لانتخابات الرئاسة.

كان الدكتور عبد السند يمامة حصل علي تزكية أكثر من 20 نائبا تمهيدا للترشح للانتخابات الرئاسية.

ويشترط للترشح في الانتخابات الرئاسية، حصول المرشح على دعم وتوقيع 20 نائبا في مجلس النواب، أو الحصول على توكيلات انتخابية بالترشح من 25 ألف مواطن، موزعين على 15 محافظة على الأقل بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة.