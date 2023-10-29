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الهلال الأحمر الفلسطينى: تهديدات شديدة اللهجة بإخلاء فورى لمستشفى القدس

الأحد، 29 أكتوبر 2023 11:16 ص
الهلال الأحمر الفلسطينى: تهديدات شديدة اللهجة بإخلاء فورى لمستشفى القدس الهلال الأحمر الفلسطيني
كتب محمد عبد العظيم

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قال الهلال الأحمر الفلسطيني، إننا تلقينا الآن تهديدات شديدة اللهجة بالإخلاء الفورى لـ مستشفى القدس قبل تعرضه للقصف، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية". 

ويوم الجمعة الماضي، بدأت إسرائيل، عمليات اجتياح بري واسع النطاق لقطاع غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، أن "القوات الإسرائيلية تعمل على توسيع نطاق المناورات البرية في قطاع غزة".

هذا ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، منذ إطلاق الفصائل الفلسطينية، عملية "طوفان الأقصى"، في 7 أكتوبر الجاري، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من ألف إسرائيلي واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.

 

 







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