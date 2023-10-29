اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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رئيس الوزراء الفلسطيني: نبذل كل جهد لوقف العدوان على قطاع غزة

الأحد، 29 أكتوبر 2023 10:51 ص
رئيس الوزراء الفلسطيني: نبذل كل جهد لوقف العدوان على قطاع غزة رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية
أ ش أ

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قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إن السلطة الفلسطينية تبذل كل ما في وسعها لإغاثة أهالي غزة ووقف العدوان في القطاع، رافضا في الوقت نفسه الحديث الراهن عن إدارة أممية لقطاع غزة.

وأعرب اشتية ـ في مقابلة خاصة مع قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم (الأحد) ـ عن قلقه البالغ إزاء مخطط الاحتلال الإسرائيلي لقصف مستشفى الشفاء ومستشفيات أخرى تحت حجج "واهية"، لافتا إلى تواصل القيادة الفلسطينية مع منظمة الصحة العالمية بهذا الصدد، من أجل منع تدمير مستشفى الشفاء وغيرها من المستشفيات.

ودعا إلى اتخاذ خطوات عملية تستند لقرارات الشرعية الدولية للاعتراف بدولة فلسطين، مشيرا إلى الانتهاكات الجسيمة التي ترتكبها قوات الاحتلال أيضا ضد أبناء الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية والقدس من قتل واقتحامات للمسجد الأقصى. 

وأشار إلى أن السلطة الفلسطينية قامت بتوصيل النقطة الثانية للمياه بسعة 28 ألف متر مكعب في منطقة خان يونس والمنطقة الوسطى لإغاثة سكان قطاع غزة و إمدادهم بالمياه اللازمة حتى نخفف عنهم المأساة الإنسانية الناجمة عن استمرار العدوان الإسرائيلي عليهم.

ونفى مزاعم حكومة الاحتلال بشأن التشكيك في حصيلة عدد الشهداء الفلسطينيين جراء الحرب على غزة، قائلا: إن وزارة الصحة الفلسطينية مختصة بإعلان أعداد الشهداء، ونرفض الحديث عن عدم صحة هذه الأرقام، نحن لدينا كل اسم شهيد رباعي بكامل تفاصيله وهويته، لا يمكن لأي إنسان أن يشكك بهذه الأرقام.

 

 







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