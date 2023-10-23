اليوم السابع
Ads
الإثنين، 23 أكتوبر 2023 06:59 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

جيش الاحتلال الإسرائيلى يجدد قصف محيط مستشفى القدس فى غزة

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 06:50 م
جيش الاحتلال الإسرائيلى يجدد قصف محيط مستشفى القدس فى غزة قصف- أرشيفية
كتب عبد الوهاب الجندى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كرر جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الإثنين، غاراته الجوية على محيط مستشفى القدس التابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة، وفق ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي واحدة من أبشع المجازر في فلسطين، إذ استهدفت طائراتها مستشفى الأهلي العربي (المعمداني) الإثنين الماضي، مما أدى لاستشهاد أكثر من 500 فلسطيني غالبيتهم نساء وأطفال اتخذوا من المستشفى ملجأ آمنا من الغارات الإسرائيلية.

وأسفرت الغارة الجوية على مستشفى المعمداني، عن قتل وإصابة مئات الفلسطينيين، إضافة إلى اندلاع حريق ضخم في أجزاء من المستشفى، وتدمير جزء كبير منه.

 







الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل

غزة

مستشفى القدس



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة