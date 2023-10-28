تأجيل محاكمة محاسب استولى على 3 ملايين جنيه من جهة عمله بالتجمع الخامس

كتب أحمد حسني

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، تأجيل محاكمة محاسب استولى على مبالغ مالية لدي جهة عمله لجلسة دور ديسمبر، وصدر القرار برئاسة المستشار أسامة قنديل وعضوية المستشارين محمود مصطفي كمال و محمد أحمد عبد المالك وأمانة سر محمد طه.

وتبين من خلال أوراق القضية، أن المتهم " اسلام . ع " كشفت التحقيقات أنه وبصفته عاملا باحدي شركات المساهمة "محاسب بالشركة" وهي شركة مساهمة مصرية والمختص بإعداد وتدقيق التحويلات البنكية بالشركة، استولي بغير حق علي مال مملوك للشركة محل عمله بأن استولي علي 3221218 جنيه مصري "ثلاثة مليون ومائتان وواحد وعشرين ألفا ومائتين وثمانية عشر جنيها".

وكان ذلك حيلة بأن قام بادخال بيانات عدد أربعة عشر تحويلا بنكيا علي البرنامج الإلكتروني الخاص بحساب الشركة جهة عمله، لدي البنك التجاري الدولي مصر لصالح أشخاص غير المتعاملين مع الشركة، وأثبت بأن تلك التحويلات هي مبالغ مالية مسددة لحساب عدد من الموردين المتعاملين مع الشركة، ممن لهم مستحقات لدى الشركة، قاصدا من ذلك إيهام رؤسائه بمشروعية تلك التحويلات، واستحصل علي تلك المبالغ لنفسه، بما مكنه من الاستيلاء على قيمة تلك التحويلات بنية تملكها وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.