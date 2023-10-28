أخبار × 24 ساعة.. القومى للأجور: رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص لـ3500 جنيه يناير المُقبل

يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها:
"ما يمارسه الاحتلال إرهاب أعمى".. تعليق شيخ الأزهر على الوضع فى غزة (إنفوجراف)
وزارة التضامن فى أسبوع.. تدريب الرائدات الاجتماعيات على نشر الوعى الانتخابى
وزيرة البيئة: توحيد الصف الإفريقى وتغيير لغة الحوار يساعد على مواجهة التحديات
وزير الأوقاف من نويبع: دماء الأبرياء ستكون كابوسًا على من سفكها
وزيرة البيئة تشارك عبر فيديو كونفرانس فى الاجتماع الثانى لرئيس مؤتمر COP 28
وزير الصحة: حملة "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 43 مليون خدمة مجانية للمواطنين حتى الآن
استمرار طرح المنتجات بأسعار مخفضة بمعرض التضامن الاجتماعى الثالث بجامعة حلوان
مناقشة مشكلة 3 أكبر أحواض أنهار بالعالم خلال فاعليات قمة برازافيل.. التفاصيل
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة