اليوم السابع
Ads
السبت، 28 أكتوبر 2023 01:23 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

أخبار × 24 ساعة.. القومى للأجور: رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص لـ3500 جنيه يناير المُقبل

السبت، 28 أكتوبر 2023 12:05 ص
أخبار × 24 ساعة.. القومى للأجور: رفع الحد الأدنى للقطاع الخاص لـ3500 جنيه يناير المُقبل صرف المرتبات - أرشيفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يقدم "اليوم السابع" سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويستعرض أهم الأخبار فى الملفات الحيوية والخدمية، ومن بينها:

"ما يمارسه الاحتلال إرهاب أعمى".. تعليق شيخ الأزهر على الوضع فى غزة (إنفوجراف)

وزارة التضامن فى أسبوع.. تدريب الرائدات الاجتماعيات على نشر الوعى الانتخابى

وزيرة البيئة: توحيد الصف الإفريقى وتغيير لغة الحوار يساعد على مواجهة التحديات

وزير الأوقاف من نويبع: دماء الأبرياء ستكون كابوسًا على من سفكها

وزيرة البيئة تشارك عبر فيديو كونفرانس فى الاجتماع الثانى لرئيس مؤتمر COP 28

وزير الصحة: حملة "100 يوم صحة" قدمت أكثر من 43 مليون خدمة مجانية للمواطنين حتى الآن

استمرار طرح المنتجات بأسعار مخفضة بمعرض التضامن الاجتماعى الثالث بجامعة حلوان

 







التعليم العالى

البيئه

الرى

الزراعه

الصحه

الاوقاف

التضامن

التربيه والتعليم



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة