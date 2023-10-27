اليوم السابع
Ads
الجمعة، 27 أكتوبر 2023 11:49 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

"ما يمارسه الاحتلال إرهاب أعمى".. تعليق شيخ الأزهر على الوضع فى غزة (إنفوجراف)

الجمعة، 27 أكتوبر 2023 10:20 م
"ما يمارسه الاحتلال إرهاب أعمى".. تعليق شيخ الأزهر على الوضع فى غزة (إنفوجراف) رسالة شيخ الأزهر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وصف فضيلة الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، انتهاكات الاحتلال الصهيوني الغاشم الآن في غزة بـ"إرهابٌ أعمى".
 
شيخ الأزهر الشريف، قال إن ما يمارسه الاحتلال الصهيوني الغاشم الآن في غزة من قصف مكثَّف، وقتل، وقطع للكهرباء والإنترنت، وتدمير لكل مظاهر الحياة، وحجب كلِّ مصادر الحقائق والمعلومات حول ما يحدث من مجازر وجرائم حرب، لهو إرهابٌ أعمى، وانتهاكٌ واضحٌ لكل المواثيق والأعراف القانونية والإنسانية، وعلى العالم إدانته واتخاذ الإجراءات الحاسمة لوقفه فورًا، ولن يرحمَ التاريخ كل مَن تخاذلوا في الدفاع عن الفلسطينيين الأبرياء، وكلَّ مَن دعم استمرار هذا الإرهاب الصهيوني.
 
وأضاف: واجب على الأمة العربية والإسلامية وكل أحرار العالم التكاتف لإيجاد حلٍّ فوري لإنقاذ هذا الشعب المظلوم الذي يُمارسُ ضده مجزرة إنسانية لم يعرف التاريخ الإنساني مثيلًا لها.
 
شيخ الأزهر ما يمارسه الاحتلال فى غزة الآن إرهاب أعمى
شيخ الأزهر ما يمارسه الاحتلال فى غزة الآن إرهاب أعمى

 







شيخ الأزهر

الاحتلال

غزة

الإرهاب الصهيوني




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة