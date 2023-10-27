مناقشة مشكلة 3 أكبر أحواض أنهار بالعالم خلال فاعليات قمة برازافيل.. التفاصيل

كتبت منال العيسوي

بدأت منذ أمس فاعليات قمة برازافيل للأحواض الثلاث للتنوع البيولوجي والنظم البيئية الأستوائية، وتمتد حتى يوم 28 من الشهر الحالى تحت شعار "الحفاظ على التنوع الأحيائي والغابات الاستوائية ضرورة أمام التغير المناخى" بحضور رؤوساء العالم، لمناقشة مشكلات ثلاث أكبر أحواض أنهار في العالم.

وتتناول القمة مشاكل ثلاث أكبر أحواض أنهار في العالم، وهى حوض الأمازون وحوض الكونغو وحوض بورنيو ميكونج بجنوب شرق آسيا، حيث تمثل أراضيها ثلث مساحة الكرة الأرضية ويقطنها أكثر من 1.5 بليون نسمة وتحتوى على غابات أستوائية تلعب دوراً مؤثراً فى التصدى للتغيرات المناخية.

وتهدف قمة برازافيل إلى تفعيل أول ائتلاف عالمي لاستصلاح 350 مليون هكتار من النظم الإيكولوجية الأرضية والمائية، و تعزيز التعاون العلمي والتقني، وتقوية القدرات ومضاعفة التأثير في المنتديات متعددة الأطراف في سبيل الدفاع عن البيئة، إضافة إلى تحفيز مشروعات الاستثمار في مجال مكافحة التغير المناخي وحفظ التنوع الأحيائي.

يذكر أن مصر لعبت دورا فى جميع المؤتمرات والأحداث العالمية والإقليمية الخاصة بالتغيرات المناخية، وتحدثت خلالها بلسان أفريقيا فى المطالبة بزيادة الدعم المالى الموجه للدول الأفريقية لزيادة قدرتهم على مواجهة الآثار السلبية للتغيرات المناخية .