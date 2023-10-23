اليوم السابع
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الإثنين، 23 أكتوبر 2023 05:35 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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حصاد الوزارات.. مخزون القمح يتجاوز 5 أشهر وتوقعات بزيادة سعر إردب المحلى

الإثنين، 23 أكتوبر 2023 05:00 م
حصاد الوزارات.. مخزون القمح يتجاوز 5 أشهر وتوقعات بزيادة سعر إردب المحلى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب J محمد الأحمدى

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
 
وزير التموين يؤكد: مخزون السلع الغذائية والاستراتيجية آمن.. صور
 
وزير التموين: مراكز الغذاء الخضراء توفر السلع والمنتجات وتقلل حلقات التداول
 
وزير التموين: نستهدف إنشاء 17 مركزا بمصر ضمن مشروع مراكز الغذاء الخضراء
 
وزير النقل يترأس اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب
 
وزيرة البيئة تبحث تطورات مشروع إعادة تدوير العبوات الكرتونية
 

 







حصاد الوزارات

التموين

السلع الغذرائيه

تموين شهر اكتوبر

وزاره النقل

وزاره التعليم




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