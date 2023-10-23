حصاد الوزارات.. مخزون القمح يتجاوز 5 أشهر وتوقعات بزيادة سعر إردب المحلى

شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
وزير التموين يؤكد: مخزون السلع الغذائية والاستراتيجية آمن.. صور
وزير التموين: مراكز الغذاء الخضراء توفر السلع والمنتجات وتقلل حلقات التداول
وزير التموين: نستهدف إنشاء 17 مركزا بمصر ضمن مشروع مراكز الغذاء الخضراء
وزير النقل يترأس اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب
وزيرة البيئة تبحث تطورات مشروع إعادة تدوير العبوات الكرتونية
وزارة التموين: مخزون القمح يتجاوز 5 أشهر وتوقعات بزيادة سعر إردب المحلى
صرف 98% من مقررات تموين شهر أكتوبر لأصحاب البطاقات حتى الآن
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