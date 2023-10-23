وزير النقل يترأس اجتماع المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب

الإسكندرية أحمد الزغبى

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل ، اجتماع الدورة العادية رقم (71) للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب، الذي انعقد اليوم الإثنين، بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالاسكندرية.

شارك في الاجتماع الدكتور بهجت ابو النصر مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية، وزير النقل العراقى رزاق عجيمي، وزيرة النقل بالمملكة الأردنية وسام التهتمونى، نائب وزير النقل السعودى رميح بن عبدالعزيز، وزير النقل اليمنى عبد السلام صالح حميد، وممثلي الدول أعضاء المكتب التنفيذي.

كما شارك في الاجتماع بصفة مراقب العديد من المنظمات والاتحادات العربية العاملة في مجال النقل، إضافة إلى وفد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية برئاسة الأستاذ الدكتور .

وبدأ الحاضرون أعمال المكتب التنفيذي بالوقوف دقيقة حداد على ارواح ضحايا العدوان علي غزة ، متقدمين بخالص التعازي للشعب الفلسطيني.

وقال الفريق مهندس كامل الوزير: "يسعدني أن أرحب بكم وأن أنقل إليكم كل تقدير ومودة الشعب المصري الذى يعتز دوماً بانتمائه لأمته العربية والعمل على تقدمها ورفعتها، كما تقدم بالتعازي فى ضحايا العدوان علي غزة .

وأضاف الوزير، أن الأمة العربية بالكامل تشهد حالة من التوتر في الفترة الحالية بسبب ما تمر به دولة فلسطين الشقيقة، مشيرا إلى أنه يعبر عن تقديره في مشاركة وزراء النقل العرب في مؤتمر اليوم رغم الظروف المحيطة.

وتوجه الوزير بالشكر للأمين العام لجامعة الدول العربية والأمين المساعد للشئون الاقتصادية على الإعداد الجيد لاجتماع اليوم، وكذلك اللجان الفنية المعنية بدراسة الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال للوصول للنتائج المرجوة فى ظل ظروف صعبة وتحديات غير مسبوقة فرضتها أحداث دولية مختلفة.

وأضاف "يأتي اجتماعنا اليوم توثيقا لعلاقاتنا المتميزة، وتأكيداً لارادتنا المشتركة فى العمل على تعزيز مسيرة التعاون والتنسيق العربي في مجالات النقل المختلفة، والبناء على ما لدينا من مشتركات ومصالح متبادلة بما يحقق طموحات شعوبنا نحو مزيد من النمو والتقدم في ضوء ما يمثله النقل بكافة قطاعاته من أهمية حيوية فى برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولنا".

من جانبه رحب مدير إدارة النقل والسياحة بجامعة الدول العربية السفير بهجت أبو النصر، متمنياً لأعمال هذا الاجتماع أن تكلل أعماله بالنجاح، كما توجه بالشكر للأكاديمية والدكتور إسماعيل عبد الغفار على خلال حفاوة الاستقبال والضيافة.

وتقدم بخالص التعازي للشعب الفلسطيني الشقيق مؤكداً علي موقف الجامعة العربية الراسخ لدعم الشعب الفلسطيني وما يتعرض له من عدوان التأكيد على رفع الحصار والتخذير من أى محاولات لتعجيره.

وقال أبو النصر إن ما يشهده العالم من تحديات يتطلب إعادة ترتيب أولوياتنا فى المجتمع العربي ، ومن هنا تأتي أهمية اجتماعنا اليوم مشيراً إلي أن قطاع النقل يعد أحد أهم القطاعات الخدمية ذات الأثر المباشر حيث يعمل بهذا القطاع 10٪ من القوي العاملة لذا يعد الارتقاء بمستوى قطاع النقل أحد المؤشرات الهامة للتنمية الإقتصادية خاصة مع الارتباط بأنظمة النقل المتطورة .

وأشار إلي أن جدول الأعمال يتناول العديد من الموضوعات التي تتسم بالأهمية ومن ثم دراسة هذه الموضوعات للخروج بتوصيات من شأنها الارتقاء بمستوى منظومة النقل في مجتمعنا العربي.

من جانبه بدأ رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري الدكتور إسماعيل عبد الغفار كلمته متقدماً بخالص التعازي لضحايا العدوان علي غزة وتمني الشفاء للمصابين.

وقال "عبد الغفار "ان الاكاديمية لتفخر بأنها دائما كانت ولازالت عند حسن ظن مجلسكم الموقر والأمانة العامة لجامعة الدول العربية ، ولا تتدخر جهدا في القيام بدورها والغرض من انشائها كذراع فني وبيت خبره في مجال النقل واللوجستيات خادم لاهداف وطموحات الدول العربية .

وأضاف " عبد الغفار" أن الأكاديمية تسعي دائما لتسخير كل طاقاتها خدمة لاهداف وطموحات الدول العربية ساعيه دائما لتسخير كل طاقاتها وامكاناتها المادية والبشرية للنهوض بقطاع النقل واللوجستيات في الدول العربية كقطاع خادم المشروعات التنمية الإقتصادية العربية .

وأشار الي انه وبتوجيه من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قامت الأكاديمية خلال السنوات الماضية باستضافة اجتماعات مجلس وزراء النقل العرب ومكتبه التنفيذي و اجتماعات اللجان الفنية للنقل البحري وللنقل البري وللنقل متعدد الوسائط والملتقي العربي للنقل .