وزارة التموين: مخزون القمح يتجاوز 5 أشهر وتوقعات بزيادة سعر إردب المحلى

كتب مدحت وهبة

. أكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة، أنه من المقرر تقديم مذكرة إلى مجلس الوزارء لاعتماد زيادة جديدة فى أسعار توريد القمح من المزارعين للموسم القادم، لافتا إلى أن مخزون القمح الاستراتيجى يتجاوز 5 أشهر مقبلة، وأن الحكومة تسعى دائما إلى تقديم الحوافز التشجيعية للمزارعين لزيادة حجم المحصول المورد لصالح الوزارة

جاء ذلك على هامش عقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي ، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الإثنين مؤتمرا صحفيا لإطلاق، مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة في مصر بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية AFD، وبحضور كليمانس فيدال دي لا بلاش مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية في مصر.

وتعد مراكز الغذاء الخضراء عبارة عن أسواق ومراكز لوجستية وبيعيه حضارية لكل من تجارتي الجملة والتجزئة كما تضم من ضمن عناصرها أسواق للخضر والفاكهة وثلاجات لحفظ المنتجات الطازجة وكذا عنابر تبريد وتجميد ومناطق لوجستية للفرز والتعبئة والتغليف اضافه الي اسواق للمزارعين فضلاً عن مباني إدارية وخدمية ومراكز عرض للمنتجات المكملة للنشاط الغذائي وتستخدم هذه المراكز التقنيات التكنولوجية الحديثة في تشغيلها وإدارتها كما تستخدم الطاقة النظيفة في الإضاءة والتشغيل للمعدات والماكينات وهي ايضاً مراكز صديقة للبيئة لتدويرها للمخلفات بطريقة بيئية حضارية وأمنه وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، بشأن زيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية لتساهم في توفير السلع الغذائية

واضاف ان المخزون الاستراتيجي من سلعة السكر تكفي حتي 4 شهور قادمة وبالنسبة للارز فهو يكفي لمدة 3 شهور والزيت يكفي لمدة 6 أشهر مؤكدا ان الدولة تسعي دائما لتامين احتياجات المواطنين من السلع الاساسية بشكل مستمر.