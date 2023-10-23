وزارة التعليم: اختبار لمهارات اللغة العربية لطلبة المرحلة الابتدائية العام المقبل

كتب محمود طه حسين

أعلن الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أبرز التوصيات التي جاءت بورشة عمل تعزيز مهارات القراءة والكتابة لدى الطلاب، لتقديم حلول لتقليل مشكلة ضعف القراءة والكتابة عند طلاب المدارس، حيث تمثلت هذه التوصيات فى كالآتي:

- تشكيل لجنة من الخبراء المعنيين متعددة مع الاستعانة بالخبرات الدولية.

- لا بد أن تكون اللجنة تدرس جميع التجاب و الجلسات لتحقيق النتائج.

- دراسة أدوات التقييم المختلفة كأدوات تشخيصية بمدى ضعف وحجم اللغة العربية و اختبار أنسب للأدوات من حيث التطبيق.

- إعداد تجريب هذه الأدوات بداية من الفصل الدراسي الثاني بالاشتراك مع مركز القومي للامتحانات، والعام الدراسي القادم بعد اختبار هذه التجارب هذه الادوات تسمى اجراءات و برامج مناسبة.

- عمل اختبار مسحي لمهارات اللغة العربية بداية من العام الدراسي المقبل 2024-2025، لطلاب المرحلة الابتدائية بجميع الصفوف، مع تدريب المعلمين على هذا التطبيق.

- نتائج الاختبار المسحي تكون كاشفة لمعرفة خلل القراءة و الكتابة بين الطلاب، والنتائج ستكون على مستوى للمديريات.

- تطبيق هذه الادوات من خلال البرامج بكافة أنواعها مثل البرنامج الاثرائية و اتخاذ قرار استخدام اللغة الفصيحه في المدارس.