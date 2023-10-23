وزير التموين يؤكد: مخزون السلع الغذائية والاستراتيجية آمن.. صور

أكد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن حجم المخزون الاستراتيجى من السلع الغذائية الأساسية آمن، فى حين يكفى الأرز لمدة 3 أشهر فضلا عن استمرار موسم الحصاد الحالى، منوها أن حجم الاحتياطى من السكر يبلغ 4 شهور فضلا عن قرب موسم الحصاد فى شهر فبراير المقبل.

وأشادوا وزير التموين، إلى استمرار التعاقدات على السلع الأساسية لضمان الحفاظ على مخزون آمن من السلع وفق توجهات القيادة السياسية.

جاء ذلك على هامش عقد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية اليوم الإثنين مؤتمرا صحفيا لإطلاق مشروع مراكز الغذاء الخضراء لأول مرة فى مصر بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى والوكالة الفرنسية للتنمية AFD، وبحضور كليمانس فيدال دى لا بلاش مديرة الوكالة الفرنسية للتنمية فى مصر.

وتعد مراكز الغذاء الخضراء عبارة عن أسواق ومراكز لوجستية وبيعيه حضارية لكل من تجارتى الجملة والتجزئة كما تضم من ضمن عناصرها أسواق للخضر والفاكهة وثلاجات لحفظ المنتجات الطازجة وكذا عنابر تبريد وتجميد ومناطق لوجستية للفرز والتعبئة والتغليف اضافه إلى اسواق للمزارعين فضلًا عن مبانى إدارية وخدمية ومراكز عرض للمنتجات المكملة للنشاط الغذائى وتستخدم هذه المراكز التقنيات التكنولوجية الحديثة فى تشغيلها وإدارتها كما تستخدم الطاقة النظيفة فى الإضاءة والتشغيل للمعدات والماكينات وهى ايضًا مراكز صديقة للبيئة لتدويرها للمخلفات بطريقة بيئية حضارية وأمنه وذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بشأن زيادة سلاسل الإمداد والمنافذ السلعية لتساهم فى توفير السلع الغذائية.