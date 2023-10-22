"إسهامات ذوى الهمم فى بناء الحضارة الإنسانية".. مؤتمر بجامعة الأزهر فرع أسيوط

تعقد كلية اللغة العربية بجامعة الأزهر بأسيوط مؤتمرها العلمى الدولى السادس بعنوان: "إسهامات ذوى الهمم فى بناء الحضارة الإنسانية قديمًا وحديثًا، تحت رعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة جمعة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس الجامعة للوجه القبلى، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وذلك فى يومى 12-13 نوفمبر 2023م.

وقال الدكتور صابر السيد محمد وكيل الكلية للدراسات العليا، رئيس المؤتمر، أن المؤتمر يهدف إلى إعلاء قيمة العقل والجوهر على الصورة والمظهر، وتقديم القدوة والأنموذج لذوى الهمم المعاصرين، وإبراز دور العلم فى رفعة الإنسان بصفة عامة، وإبراز دور ذوى الهمم فى بناء الحضارة الإنسانية على مر العصور، وإماطة اللثام عن دور الإسلام فى العناية بذوى الهمم والتأكيد على سبقه فى هذا المجال قبل بروز جهود الأمم الحديثة والمنظمات الدولية، وتقديم دراسات متخصصة عن إسهامات ذوى الهمم فى كل المجالات الأدبية والعلمية، وتقديم القدوة لأصحاب الهمم من طلاب الجامعات المختلفة.

وأضاف الدكتور حمادة مصطفى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن محاور المؤتمر الرئيسة تتمثل فى إسهامات ذوى الهمم فى العلوم العربية، وإسهامات ذوى الهمم فى العلوم الشرعية، وإسهامات ذوى الهمم فى العلوم الإنسانية، وإسهامات ذوى الهمم فى الجوانب العسكرية والسياسية والاقتصادية.

وينعقد المؤتمر بقاعة الإمام الأسيوطى بمقر كلية اللغة العربية بأسيوط برئاسة الدكتور صابر السيد وكيل الكلية للدراسات العليا، رئيس المؤتمر، والدكتور حمادة مصطفى إسماعيل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، رئيس المؤتمر، والدكتور أشرف محمد حسن القادرى أستاذ التاريخ الحديث بالكلية منسق المؤتمر.