90 ألف جنيه قيمة الجوائز من جامعة بنها للفائزين في هاكاثون التقنيات الناشئة

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت جامعة بنها، عن إقامة هاكاثون "التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم"، تحت شعار "الوطن محتاج لجميع الهمم"، في فبراير 2024، والذي يأتي من منطلق الإيمان بدور التعليم العالي والبحث العلمي في دعم التحول الرقمي كذلك السعي الدائم لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 بالتحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير، من خلال تعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية.

وأشار الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، إلى أن الفائزين في الهاكاثون سوف يحصلون على جوائز مالية بإجمالي 90 ألف جنيه مصري، مقدمة من جامعة بنها؛ في 6 مسارات، يحصل الأول على جائزة قيمتها 7000 جنيه، والمركز الثاني 5000 جنيه، والمركز الثالث 3000 جنيه، موجها الدعوة لجميع طلاب الجامعات والمعاهد المصرية للمشاركة بأفكارهم في الهاكاثون.

ومن ناحيته أضاف الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أنه هناك جوائز أخرى قيمة مقدمة من الشركات الراعية وسيتم الإعلان عنها، كما سيحظى الفائزون بفرصة كبيرة لتسويق ابتكاراتهم، موضحا أن هاكاثون التقنيات الناشئة لتمكين ذوي الهمم يهدف إلى إيجاد حلول مبتكرة في مجالات مختلفة وهي: الصحة، التعليم، التوظيف، الرياضة، الترفيه، الإتاحة.

وأوضح الدكتور شادي المشد نائب المدير التنفيذي المعلومات، أنه قد تم فتح باب التسجيل بداية من يوم السبت الموافق 16 أكتوبر 2023، وينتهي التسجيل في 31 ديسمبر 2023، كما سيتم الإعلان عن الجلسات التعريفية وغيرها من المعلومات من خلال موقع الهاكاثون وموقع جامعة بنها https://hackathons.bu.edu.eg.