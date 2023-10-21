رئيس جامعة حلوان ينعى اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية

محمد صبحى

أعرب الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان عن خالص تعازيه وحزنه العميق بوفاة اللواء محمد أمين نصر، الذي كان يشغل منصب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وأمين صندوق تحيا مصر، حيث وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وقال رئيس جامعة حلوان: "فقدنا رجلاً، كان مثالاً للتفاني والكفاءة في خدمة الوطن، فأننا نشعر بحزن عميق لفقدان شخصية بارزة كاللواء محمد أمين نصر، معربًا عن تمنياته بأن يتغمد الله الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يمنح أهله وأحبائه الصبر والسلوان، ويجعل جميع إسهاماته الكبيرة وخدمته للوطن المتميزة خير شفيعًا له.

وأكد الدكتور السيد قنديل إن إسهامات الفقيد اللواء محمد أمين نصر، ستبقى حاضرة وستستمر في خدمة الوطن، وسيظل إرثه مصدر إلهام للأجيال القادمة للعمل بتفانٍ واخلاص في خدمة مصر الحبيبة.

وتابع، أنه كان قامة وطنية ناجحة ومتفانية في خدمة الوطن في مختلف المواقع والمناصب التي تقلدها، وأن فقدانه خسارة كبيرة للوطن، وسيظل ذكراه محفورة في قلوب الكثيرين الذين استفادوا من توجيهاته وخبرته.