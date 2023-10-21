رئيس جامعة القاهرة ينعى مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية

كتب محمد صبحى

نعت جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، اللواء محمد أمين نصر مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية، وأمين صندوق تحيا مصر، الذي وافته المنية اليوم بعد صراع مع المرض.

وأعرب الدكتور محمد عثمان الخشت، عن تعازيه لأسرة الفقيد، داعيًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزق أهله الصبر والسلوان، وأن يجعل ما قدمه من أعمال خير شفيعًا له.

وقال الدكتور محمد الخشت عن الفقيد، إنه كان نموذجًا إنسانيًا نبيلًا يتمتع بأخلاقيات عالية، وقامة وطنية ناجحة ومتفانية في خدمة الوطن في مختلف المواقع والمناصب التي تقلدها؛ وكانت حياته حافلة بالعطاء والإخلاص حتى لحظات حياته الأخيرة.