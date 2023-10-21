اليوم السابع
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صندوق تحيا مصر ينعى اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية

السبت، 21 أكتوبر 2023 04:58 م
صندوق تحيا مصر ينعى اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية صندوق تحيا مصر يعنى اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية
كتب مدحت وهبة

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نعى صندوق  تحيا مصر ببالغ الحزن والأسى اللواء محمد أمين نصر، مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية وأمين صندوق تحيا مصر، ورمز من  رموز مصر والمؤسسة العسكرية ورجالها المخلصين.

ومن المقرر أن يتم تشييع جثمان الفقيد في جنازة عسكرية من مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة، غدًا الأحد ، بعد صلاة الظهر، على أن يقام العزاء بعد غد، الإثنين بقاعة السلام الرئيسية بمسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة.

وجاء فى النعى: "ندعو الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".
 
 
 






صندوق تحيا مصر

وفاة اللواء محمد أمين

وفاة اللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية

وفاة مستشار رئيس الجمهورية




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