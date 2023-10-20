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القاهرة الإخبارية: إطلاق 30 قذيفة من لبنان تجاه مستوطنات إسرائيلية بمحيط غزة

الجمعة، 20 أكتوبر 2023 05:24 م
القاهرة الإخبارية: إطلاق 30 قذيفة من لبنان تجاه مستوطنات إسرائيلية بمحيط غزة غزة
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل ، إطلاق نحو 30 قذيفة من أراضي لبنان تجاه مستوطنات غلاف غزة.

 







القاهرة الاخبارية

قذيفة

فلسطين

غزة

غلاف غزة



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