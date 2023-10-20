الرئيسية أخبار عاجلة القاهرة الإخبارية: إطلاق 30 قذيفة من لبنان تجاه مستوطنات إسرائيلية بمحيط غزة الجمعة، 20 أكتوبر 2023 05:24 م غزة كتب محمد شرقاوى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى نبأ عاجل ، إطلاق نحو 30 قذيفة من أراضي لبنان تجاه مستوطنات غلاف غزة. القاهرة الاخبارية قذيفة فلسطين غزة غلاف غزة الموضوعات المتعلقة تيار الاستقلال الفلسطينى: القاهرة تقوم بجهد دبلوماسى وإغاثى كبير لدعم غزة الجمعة، 20 أكتوبر 2023 06:14 م مراسل "القاهرة الإخبارية": سقوط 20 شهيدا فى قصف إسرائيلى لمدينة دير البلح الجمعة، 20 أكتوبر 2023 06:02 م "أولوية" فلسطين.. كيف يمكن الاستفادة من تطورات الأحداث فى غزة؟.. المصالحة والالتفاف حول السلطة الشرعية ضرورة قصوى.. ووحدة الصف تساهم فى زيادة الدعم الدولى للقضية.. و"القاهرة للسلام" فرصة جديدة للحل النهائى الجمعة، 20 أكتوبر 2023 06:00 م مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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