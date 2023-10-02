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محافظ الوادى الجديد يقرر حظر حضور المعلمين دون الالتزام بالزى الموحد

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 02:51 م
محافظ الوادى الجديد يقرر حظر حضور المعلمين دون الالتزام بالزى الموحد جانب من الاجتماع
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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عقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا مع رؤساء المراكز وقيادات التربية والتعليم بالمحافظة، لضبط ومتابعة العملية التعليمية مع بدء العام الدراسي الجديد، بحضور حنان مجدى نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، وإبراهيم بركة سكرتير عام المحافظة المساعد.
 
وقرر المحافظ حظر حضور المعلمين دون الالتزام بالزي الموحد، وتكليف رؤساء المراكز والقرى بالمتابعة الدورية في هذا الشأن وا️حتساب تكليف المدرسين المكلفين بالعمل من الداخلة إلى الفرافرة اعتبارًا من يوم الاثنين 2 أكتوبر 2023، وإلا يعتبر انقطاع عن العمل وإثبات حضور المعلمين بالمدارس الثانوية من خلال جهاز البصمة، بواقع ثلاث مرات يوميًا.
 
وقرر المحافظ، حظر الموافقة على منح إجازة مرضية لأي معلم إلا بواسطة تقرير القومسيون الطبي وحصر الحالات الأولى بالرعاية بالمدارس، وتتكفل المحافظة بسداد المصروفات الدراسية، ويحظر منع الطالب من عدم الحضور أو تسلم الكتب الدراسية لعدم سداد المصروفات.
 
ووجه المحافظ بتحديد خطوط سير للميكروباصات إلى المدارس البعيدة ذهابًا وإيابًا بالسعر المقرر دون زيادة؛ تيسيرًا على الطلاب وتنفيذ مبادرة لفتح فصول تقوية بالمدارس من خلال نخبة من المعلمين المتميزين، وتنفيذ قوافل تعليمية لمركزي الفرافرة وباريس؛ لخدمة الطلاب بالمناطق النائية وتفعيل مسابقات أوائل الطلبة على مستوى المراكز ، والتصعيد لاختيار أفضل مدرسة على مستوى المحافظة.

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