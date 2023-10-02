اليوم السابع
Ads
الإثنين، 02 أكتوبر 2023 02:10 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ المنوفية يتابع سير العملية التعليمية ويؤكد انتظام الدراسة بمختلف المراحل

الإثنين، 02 أكتوبر 2023 01:36 م
محافظ المنوفية يتابع سير العملية التعليمية ويؤكد انتظام الدراسة بمختلف المراحل محافظ المنوفية يتفقد الفصول
المنوفية - محمود شاكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تابع اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية انتظام الدراسة بمختلف المراحل التعليمية بكل المدارس على مستوى مراكز ومدن وقرى المحافظة للعام الدراسي الجديد، وشدد المحافظ على حسن استقبال الطلاب وتقديم كل سبل الدعم والرعاية للطلاب لتحقيق الاستفادة المثلى من اليوم الدراسي .
 
كما أكد المحافظ على أنه سيتابع بنفسه وعلى مدار الساعة انتظام سير العملية التعليمية للوقوف على مدى الانضباط والنظام والحالة العامة  داخل المدارس، موجها وكيل وزارة التربية والتعليم بالمرور اليومي وكافة مديري الإدارات التعليمية على المدارس لرصد الإيجابيات والسلبيات والعرض عليه فورا، كما وجه  رؤساء الوحدات المحلية  بالمرور الدوري وتكثيف الحملات اليومية للنظافة ورفع أى مخلفات وإشغالات بمحيط المدارس للحفاظ على الشكل الحضارى وتوفير أجواء لائقة داخل وخارج المدارس.
 
وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم، إلى استمرار المتابعات الميدانية لمديري الإدارات للتأكد من انضباط العملية التعليمية  وتسليم الكتب الدراسية، وإعداد تقرير بكافة الملاحظات ونتائج الزيارات لاتخاذ اللازم نحوها، بالإضافة إلى متابعة غرفة العمليات المركزية بديوان المديرية  للحالة العامة للمدارس  أول بأول من خلال الربط المباشر مع غرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية لضمان استقرار المنظومة التعليمية.
 
محافظ المنوفية يتفقد الفصول
محافظ المنوفية يتفقد الفصول

رياض الاطفال
رياض الاطفال

طابور أحد المدارس
طابور أحد المدارس

جانب من أحد الفصول
جانب من أحد الفصول

انتظام المدارس
انتظام المدارس
 
 
 
 
 
 
 
 
 

محافظ المنوفية

سير العملية التعليمية

إنتظام الدراسة

اخبار مصر

اخبار المحافظات

اخبار المنوفية



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة