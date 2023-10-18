فيديو وصور.. مظاهرات حاشدة بالبحيرة للتنديد بالانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطينى



وقام المتظاهرين بتنظيم مسيرة حاشدة ، طافت شوارع وميادين المدينة للتنديد بالانتهاكات الاسرائلية ضد الشعب الفلسطينى شارك فى التظاهرات النواب محمد زين الدين، ومحمد الحوفى وعادل حماد، ونفين الكاتب والمهندس طارق عبد الشافى، رئيس مجلس إدارة شركة توزيع الكهرباء بالبحيرة، وهشام فؤاد أمين نقابة العاملين بالمرافق العامة والدكتور محمد اللافى علام عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وشادى حميدة القيادى بحزب مستقبل وطن. وتعالت هتافات المشاركين، ومنها بالروح بالدم نفديك يا فلسطين.. قول واحنا معاك يا سيسي.. فلسطين عربية.. تسقط.. تسقط إسرائيل

تظاهر الآلاف من أهالى محافظة البحيرة مساء اليوم بميدان الاستاد بمدينة دمنهور، وذلك لدعم الشعب الفلسطينىن وتأيبدا لموقف الرئيس عبد الفتاح السيسى لمواجهة مخطط تهجير الفلسطينيين مصر لضرره البالغ للقضية الفلسطينية.