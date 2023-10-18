اليوم السابع
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الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 02:14 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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التهجير مرفوض.. رويترز تبرز خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى مع شولتز

الأربعاء، 18 أكتوبر 2023 01:40 م
التهجير مرفوض.. رويترز تبرز خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسى مع شولتز غزة
وكالات

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء، إن المصريين سيرفضون التهجير القسري لملايين الفلسطينيين إلى سيناء، مضيفا أن أي خطوة من هذا القبيل ستحول شبه الجزيرة إلى قاعدة لهجمات ضد إسرائيل.
 
وقال السيسي في مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة مع المستشار الألماني أولاف شولتز إن قطاع غزة يخضع فعلياً للسيطرة الإسرائيلية ويمكن بدلا من ذلك نقل الفلسطينيين إلى صحراء النقب الإسرائيلية "حتى يتم التعامل مع المسلحين".
 
وتعد الحدود بين شبه جزيرة سيناء المصرية وقطاع غزة موقع المعبر البري الوحيد من الأراضي الفلسطينية الذي لا تسيطر عليه إسرائيل.
 
وبحسب وكالة رويترز، أثار القصف والحصار الإسرائيلي غير المسبوق على قطاع غزة مخاوف من احتمال إجبار سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة على التوجه جنوبا إلى سيناء.
 
وقال السيسي "ما يحدث الآن في غزة هو محاولة لإجبار السكان المدنيين على استقبال اللاجئين والهجرة إلى مصر، وهو أمر لا ينبغي قبوله".
 
وأضاف أن "مصر ترفض أي محاولة لحل القضية الفلسطينية بالسبل العسكرية أو من خلال تهجير الفلسطينيين قسراً من أراضيهم، وهو ما سيأتي على حساب دول المنطقة".
 
وقال السيسي إن الشعب المصري "سيخرج ويحتج بالملايين... إذا طُلب منه ذلك" ضد أي نزوح لسكان غزة إلى سيناء.
 
وأطلق انفجار أصاب مستشفى في قطاع غزة مساء الثلاثاء، وأدى إلى مقتل مئات الفلسطينيين، غضباً جديداً في جميع أنحاء الشرق الأوسط مع وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل يوم الأربعاء في مهمة يائسة لمحاولة تهدئة المشاعر.
 
وانسحب السيسي وزعماء عرب آخرون من الاجتماع المقرر مع بايدن احتجاجا على الانفجار وما يعتبرونه انحيازا لواشنطن لصالح إسرائيل.
 






الرئيس السيسى

المستشار الالمانى

غزة

فلسطين

المستشفى المعمدانى

اسرائيل

سيناء



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